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В Москве избили дипломата 

Аргументы Недели и ещё 1 52 минуты назад
В Москве избили дипломата
Фото: РИА Новости
Стало известно об инциденте, который произошел на Люсиновской улице возле метро в центре Москвы. Отмечается, что в полицию 12 июня поступило сообщение о нападение на дипломата.
Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили потерпевшего — атташе, вице-консула посольства Киргизии в Москве Тиграна Кондахчяна. Мужчина рассказал, что около станции метро «Добрынинская» он вступил в конфликт с неизвестным молодым человеком, который был с девушкой. В результате словесной перепали началась драка, пояснил он.
По камерам видеонаблюдения, можно заметить, что оппонент бьет дипломата по голове и уходит. Ведется розыск молодого человека.
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Происшествия , Криминал , Москва
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