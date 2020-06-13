«Пьяное ДТП подстроено, это политическая провокация» 

Соседи по дому рассказали о заслуженном артисте Михаиле Ефремове , устроившем смертельное ДТП. Некоторые считают, что артиста травят и мстят ему за оппозиционные взгляды.

Дом Михаила Ефремова находится в самом центре Москвы , на старом Арбате. У четырехэтажки круглосуточно дежурят репортеры. Однако актер с ними не общается.

Репортеры Sobesednik.ru. выяснили , что некоторые соседи не исключают провокацию. Они считают, что оппозиционного актера хотели устранить за его критические высказывания и выступления в рамках сатирического проекта «Господин хороший».

«Все это спровоцировано, это все неправда! Его так долго травили, я абсолютно уверена, что все это очень долго готовили и, как видите, успешно провели. Оппозиционные высказывания Михаила Олеговича никогда бы ему не простили, и он это понимал, ведь он уже не мальчик», — рассказала соседка артиста.

Она добавила, что никогда не видела Ефремова пьяным. По ее словам, «многие понимают, о чем идет речь, и они не позволят Михаилу Олеговичу погибнуть».

Корреспонденты обошли и ближайшие магазины. Одна из продавщиц рассказала, что рабочие, прокладывавшие водопровод, якобы общались с актером, и у них осталось негативное впечатление.

«Потом рассказывали мне в лицах. Они что-то делали на улице, а он мимо проходил и вдруг стал с ними ругаться, называл их «чмо», — сообщила женщина.

Кроме того, репортеры заметили, что пока актер был на допросе, в его квартиру поднялась Рената Литвинова — крёстная дочери Ефремова и друг семьи.

Авария с участием Ефремова произошла вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве. Джип, которым управлял актёр, врезался в «Ладу». Водитель Сергей Захаров сильно пострадал и умер в больнице. Экспертиза обнаружила, что в момент ДТП Ефремов был пьян.