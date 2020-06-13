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На месте пожара в хранилище газа вспыхнул факел 

Lenta.ru 31 минуту назад
На месте пожара в хранилище газа вспыхнул факел
Фото: lenta.ru
На месте пожара в хранилище газа в Казани вспыхнул факел.
Видео МЧС опубликовано в Telegram-канале РИА Новости.
Как сообщили ТАСС в региональном МЧС, на данный момент пожарные охлаждают место возгорания, чтобы огонь не распространился на соседние емкости.
«Все под контролем», — констатировали там.
Взрыв сжиженного газа в наземном хранилище произошел 12 июня. В результате происшествия погиб один человек.
Еще двое пострадали, один из них госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности на взрывоопасных объектах.
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Происшествия , Пожары , МЧС , РИА Новости , Казань
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