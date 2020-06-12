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В Барнауле упал дельтаплан 

News.ru и ещё 2 1 час назад
В Барнауле упал дельтаплан
Фото: asmsk.ru
Дельтаплан совершил жёсткую посадку в Барнауле. В результате инцидента один человек пострадал.
В микрорайоне Благодатное произошло крушение дельталета «Атлет», — сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
По данным ведомства, пострадавший находится в тяжёлом состоянии. Сотрудники правоохранительных органов работают на месте происшествия.
Ранее NEWS.ru писал о том, что в Ярославской области упал вертолёт российского бизнесмена Андрея Шелестова. На борту находился только хозяин техники. Его госпитализировали с черепно-мозговой травмой. Шелестов является владельцем крупнейшей в РФ сети оружейных магазинов.
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Происшествия , Катастрофы , Пожары , МВД , РИА Новости , Барнаул
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