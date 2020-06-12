В Барнауле упал дельтаплан 

Дельтаплан совершил жёсткую посадку в Барнауле . В результате инцидента один человек пострадал.

В микрорайоне Благодатное произошло крушение дельталета «Атлет», — сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

По данным ведомства, пострадавший находится в тяжёлом состоянии. Сотрудники правоохранительных органов работают на месте происшествия.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в Ярославской области упал вертолёт российского бизнесмена Андрея Шелестова. На борту находился только хозяин техники. Его госпитализировали с черепно-мозговой травмой. Шелестов является владельцем крупнейшей в РФ сети оружейных магазинов.