Вдову погибшего в ДТП с Ефремовым оставили без денег 

Вдова Сергея Захарова , погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова , осталась без средств к существованию после того, как банк заблокировал ее кредитную карту. Об этом пишет "МК".

После трагедии в интернет-магазин, где работал Захаров, обратились представители СМИ и другие люди, которые хотели материально помочь его гражданской жене Ирине Стерховой.

Сотрудники компании передали журналистам номер кредитной карты женщины, который позже появился в интернете. Вдова Захарова не знала, что ее банковские данные оказались в Сети, сообщает издание.

"Она далекий от интернета человек, даже в соцсетях не регистрировалась, просто не умеет это делать. О том, что данные ее счета просочились в открытый доступ, она узнала от знакомых", — рассказала "МК" женщина из окружения Захарова.

Она добавила, что на работе курьера вдове также предложили помощь, она хотела приехать за деньгами со старшим сыном Захарова от бывшей жены и отдать ему всю сумму.

По ее словам, после того как номер кредитной карты оказался в Сети, младший сын погибшего назвал Стерхову самозванкой и выразил недовольство сбором средств. Теперь вдове после 22 лет гражданского брака приходится "доказывать, что она не посторонний человек погибшему", сказала собеседница "МК".

"Погибший рассказывал, что младший сын постоянно просил у него денег. Отец не отказывал сыну. Хотя тот уже взрослый человек, женился недавно. А еще сын просил оформить на него дом бабушки, матери Сергея", — рассказала она.

Через некоторое время карту Стерховой неожиданно заблокировали, при этом на кредитке оставались и ее собственные средства. Как пишет "МК", женщина не знала, сколько денег успели перевести на счет.

"Каким образом и кто это сделал, непонятно. Ирина связалась с банком, ей сказали лично приезжать после праздников и разбираться", — сказала собеседница издания.

Женщина отметила, что вдова Захарова не работает и живет на пенсию.

"У нее есть дочь, которая работает в Китае и помогает маме материально. Все бытовые расходы брал на себя Сергей", — сказала она.

Смертельная авария с участием Михаила Ефремова произошла вечером 8 июня. На своем автомобиле артист пересек двойную сплошную на Садовом кольце, выехал на встречную и столкнулся с "Ладой", за рулем которой был 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров. С закрытой черепно-мозговой травмой его доставили в институт скорой помощи имени Склифосовского, однако на следующий день утром мужчина скончался.

Экспертиза установила, что в момент ДТП Ефремов был пьян, в его крови также обнаружили следы наркотиков.

Против артиста возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем смерть человека, Ему грозит до 12 лет тюрьмы. Ариста поместили под домашний арест до 9 августа.