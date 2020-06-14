Пьяный россиянин избил семимесячного сына

В Екатеринбурге местный житель избил своего 7-месячного сына за крик в коляске. По предварительным данным, горожанин таким образом захотел усмирить младенца, сообщает ГУ МВД по Свердловской области.
В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области ИА «Уральский меридиан» уточнили, что инцидент случился во дворе жилого дома по улице 8 марта. 38-летний екатеринбуржец ударил рукой по лицу ребёнка. В результате коляска опрокинулась, и малыш выпал из неё.
Сейчас делом избиения младенца занимаются следователи.