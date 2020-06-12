Маньяка-сантехника задержали в Подмосковье

Следственный комитет заявил о своевременном задержании маньяка-сантехника, которого подозревают в целом ряде жестоких убийств и циничных изнасилований, сообщает «Московский комсомолец».

Убийства и изнасилования имели место на протяжении почти десяти лет. Первая жертва погибла от руки маньяка в 2013 году. Далее от руки убийцы жертвы умерли в 2015 и 2020 годах. Последнее убийство имело место зимним днем в Московской области. Тогда убийца пробрался в частный коттедж и изнасиловал 10-летнего ребенка. Все бесчеловечные акты были совершены на территории Московской области, в нескольких районах.

В рамках проверки и возбужденного уголовного дела проведен ряд экспертиз, в том числе и по установлению принадлежности ДНК подозреваемого. Следователи изучили содержание мобильных телефонов и другой вычислительной техники.

Задержанный признал вину, как бывает в рамках подавляющего большинства уголовных дел в России.

Ранее сообщалось, что Росгвардеец изнасиловал сослуживца бутылкой водки.