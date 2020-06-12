Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Следственный комитет задержал маньяка-сантехника 

Русская Планета 1 час назад
Маньяка-сантехника задержали в Подмосковье
Фото: deposiutphotos.com
Следственный комитет заявил о своевременном задержании маньяка-сантехника, которого подозревают в целом ряде жестоких убийств и циничных изнасилований, сообщает «Московский комсомолец».
Убийства и изнасилования имели место на протяжении почти десяти лет. Первая жертва погибла от руки маньяка в 2013 году. Далее от руки убийцы жертвы умерли в 2015 и 2020 годах. Последнее убийство имело место зимним днем в Московской области. Тогда убийца пробрался в частный коттедж и изнасиловал 10-летнего ребенка. Все бесчеловечные акты были совершены на территории Московской области, в нескольких районах.
В рамках проверки и возбужденного уголовного дела проведен ряд экспертиз, в том числе и по установлению принадлежности ДНК подозреваемого. Следователи изучили содержание мобильных телефонов и другой вычислительной техники.
Задержанный признал вину, как бывает в рамках подавляющего большинства уголовных дел в России.
Ранее сообщалось, что Росгвардеец изнасиловал сослуживца бутылкой водки.
Видео дня. Облёт места ликвидации разлива топлива в Норильске
Русская Планета: последние новости
В Лондоне темнокожие отбили нарушителя у полицейского В Лондоне темнокожие отбили нарушителя у полицейского Росгвардеец изнасиловал сослуживца бутылкой водки Росгвардеец изнасиловал сослуживца бутылкой водки Новые свидетели рассказали об истребителях возле МН17 за две минуты до крушения Новые свидетели рассказали об истребителях возле МН17 за две минуты до крушения
Комментарии 14
Происшествия , Криминал , СКР , Московский комсомолец
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Пи****»: дочь Кафельникова разделась на камеру
«Пи****»: дочь Кафельникова разделась на камеру
Наркотики, взятки: новые подробности дела Ефремова
Наркотики, взятки: новые подробности дела Ефремова
Стриженова вышла замуж и намекнула на пополнение
Стриженова вышла замуж и намекнула на пополнение
Жена Ефремова рассказала о страшных собутыльниках актера
Жена Ефремова рассказала о страшных собутыльниках актера
Шок. Адвокат погибшего в ДТП с Ефремовым сделал заявление
Шок. Адвокат погибшего в ДТП с Ефремовым сделал заявление
Видео
Чернокожие напали на полицейских в Лондоне и попали на видео
02:20
Чернокожие напали на полицейских в Лондоне и попали на видео
Опубликовано видео смертельной аварии в Тверской области
00:17
Опубликовано видео смертельной аварии в Тверской области
Опубликовано видео с места крушения самолета в Рязанской области
00:24
Опубликовано видео с места крушения самолета в Рязанской области
Рената Литвинова посетила квартиру Ефремова и попала на видео
01:07
Рената Литвинова посетила квартиру Ефремова и попала на видео
Опубликовано видео похорон Джорджа Флойда
02:31
Опубликовано видео похорон Джорджа Флойда
В мире
Появилось видео из бюджетного гольфа в Подмосковье
04:12
Появилось видео из бюджетного гольфа в Подмосковье
Общество
Коронавирус поражает нервную систему
00:22
Коронавирус поражает нервную систему
Наука и техника
Появилось видео флешмоба #ПоследнееНормальноеФото
00:44
Появилось видео флешмоба #ПоследнееНормальноеФото
В мире
Румыния вызвала посла РФ из-за слов Захаровой
00:48
Румыния вызвала посла РФ из-за слов Захаровой
Политика
В конфликте России и Чехии произошел перелом
00:24
В конфликте России и Чехии произошел перелом
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение