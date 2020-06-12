Спутник и ДНК: что укажет на убийцу Мэдлин Макканн 

Фургон предполагаемого убийцы девочки Мэдлин Макканн в Португалии оказался на спутниковом снимке неподалеку от места преступления. Чтобы доказать вину немецкого педофила, возможно, потребуются новейшие достижения в науке.

В громком деле о таинственном исчезновении в Португалии британской трехлетней девочки Мэдлин Макканн, за которым вот уже неделю снова следит вся Европа, каждый день вырисовываются все новые подробности. Причем источником их становится как правило не следствие, а СМИ.

Неделю назад выяснилось, что главным подозреваемым в похищении трехлетней девочки с португальского курорта Прая-да-Луш в 2007 году является известный правоохранительным органам Германии педофил, 43-летний Кристиан Брюкнер , который в настоящее время отбывает срок за другое преступление.

Об этом сообщила немецкая полиция. Теперь правоохранительные органы сразу нескольких стран пытаются установить причастность Брюкнера к другим аналогичным преступлениям прошлых лет на их территории. И, похоже, за Брюкнером может тянуться целый шлейф убийств детей и не только.

Накануне прокурор Брауншвейга Ганс Кристиан Уолтерс заявил CNN, что у полиции появились новые доказательства причастности Брюкнера к убийству Макканн. «Это действительно похоже на то — у нас есть характерный подозреваемый, мы знаем его имя, у нас есть картина происшествия, мы знаем, где он сейчас, а именно в заключении в Германии, и у нас есть свидетельства, указывающие, что он — убийца», — сказал прокурор. Впрочем, следствие указывает, что свидетельств, достаточных для предъявления ему новых обвинений, недостаточно.

«На данный момент не хватает свидетельств для его обвинения. У нас есть хорошо подкрепленное подозрение, но его уровень ниже достаточного для того, чтобы предоставить его суду», — добавил прокурор.

В связи с этим многие опасаются, что за недостаточностью улик подозреваемый может избежать ответственности — совсем скоро подходит срок, когда по немецким законам он может быть освобожден по УДО.

Известно, что сам Брюкнер сейчас переведен в отдельную камеру для его собственной безопасности, и уже «осведомлен о международном интересе СМИ к нему».

По словам Уолтерса, у следствия нет данных, что похищенная девочка может быть жива. «На основе наших данных мы предполагаем, что Мэдди Макканн в действительности мертва», — сказал прокурор.

За недостаточностью свидетельств на помощь следствию могут прийти новые научные достижения, позволяющие пролить свет на ранее считавшиеся нераскрываемыми тяжкие преступления. Так, по данным СМИ, в португальской лаборатории хранятся образцы ДНК неизвестного, взятые с покрывала на кровати девочки.

Биологические образцы изначально были приняты за сперму, однако позднее оказалось, что это слюна. Образцы эти были переданы в Национальный институт судебной медицины и криминалистики Португалии.

Аналогичные образцы были взяты также с пола, кровати, стен и плинтусов в апартаментах семьи Макканн после похищения. «Все еще есть надежда, что продолжающийся прогресс в ДНК-тестировании поможет создать профиль человека для необходимого сравнения, — заявил источник в правоохранительных органах.

»Технологии ДНК развиваются с каждым годом и то, что выглядит невозможным сегодня, в будущем становится простой процедурой, — пояснил бывший инспектор Лондонской полиции Мик Невилл. — Когда ДНК впервые стала использоваться около 30 лет назад, требовалось большое количество крови или других биологических жидкостей для получения полного профиля подозреваемого или жертвы. Сейчас для этого достаточно пылинки. Объем, необходимый для сравнения, уменьшается с каждым годом, а количество техник для идентификации ДНК, растет».

По словам британских экспертов, в анализе ДНК может поучаствовать американская фирма Cybernetics, которая сыграла важную роль в идентификации останков жертв теракта 11 сентября.

Помочь доказать вину Брюкнера могут и архивные спутниковые снимки курорта Прая-да-Луш, в котором произошло преступление. Уже известно, что подозреваемый жил в этом городке примерно в то же время и перемещался на стареньком туристическом фургоне VW Westfalia с характерным желтым боком. Испанский расследователь Эриберто Гонсалес обнаружил в архивах NASA спутниковый снимок похожего автомобиля рядом с предполагаемым полузаброшенным домом, где ранее проживал Брюкнер.

Снимок был сделан спустя несколько дней после пропажи трехлетней девочки. «Если это тот фургончик на снимке, то изображение может быть чрезвычайно важным. Он должен был знать хорошо это место, в котором жил шесть лет, и которое покинул несколькими месяцами ранее, — рассказал источник в португальской полиции. — Но почему же он вернулся туда, когда все искали пропавшую Мэдлин?»

Известно, что на момент похищения девочки за Брюкнером числился и второй автомобиль — Jaguar XJR6 с немецкими номерами. 4 мая, на следующий день после похищения, Брюкнер перерегистрировал его на чужое имя, а сам автомобиль остался в Португалии.

Некоторые эксперты не теряют надежду найти Мэдлин, если она вдруг жива, с помощью современных средств анализа изображений. «С моей точки зрения, живущим сегодня очень сложно не засветить где-то свою фотографию. У вас есть паспорт или вы могли попасться где-то в социальных сетях. Даже если вы не хотите попасть в Facebook, вы может попасть на чье-то селфи», — отметил Мик Невилл, добавив, что у девочки был редкий дефект в оболочке глаза — колобома.

Тем временем в СМИ всплывают новые предположения о причастности Брюкнера к другим похищениям и преступлениям в прошлом. Так, в связи с новыми обстоятельствами прокуратура Бельгии возобновила следствие по убийству немецкой 16-летней девочки Каролы Титце, которая пропала 5 июля 1996 года в Западной Фландрии.

Ее тело было найдено спустя шесть суток, известно, что незадолго до похищения девочка познакомилась на дискотеке с неким немцем.

Брюкнер может быть связан и с другими преступлениями. Так, ему приписывают похищение шестилетнего мальчика Рене Хасса в португальском регионе Алгарви в 1996 году, когда Брюкнер уже перебрался в эту страну. По дороге на пляж мальчик отстал от родителей и бесследно исчез, считалось, что он мог утонуть в море — на берегу осталась часть его одежды.

Также заново открыто дело по похищению в земле Саксоония-Анхальт пятилетней девочки Инги Герике в 2015 году, которую называли «немецкой Мэдлин». Она отошла в лес собирать хворост и бесследно исчезла, при этом Брюкнер находился в то время неподалеку и даже был одним из подозреваемых по делу.

Британским СМИ удалось точно воссоздать основные вехи преступной биографии Брюкнера.

В 1992 году он был арестован по подозрению в ограблении в Баварии.

В 1994 году получил двухлетний срок за надругательство над детьми, после чего в 1995 году уехал в Португалию и стал работать в ресторане. — В 1995 году в Португалии он ворвался в апартаменты 72-летней американки в маске, связал ее и изнасиловал. — В 2011 году получил 21 месяц тюрьмы за распространение наркотиков в Германии. — В 2014 году он перебрался в Брауншвейг, где управлял мелкорозничным киоском. Там он однажды накричал на своих коллег, которые обсуждали пропажу Макканн, сказав, что «она мертва». — В 2016 году получил 15 месяцев за домогательство к ребенку и создание порнографических материалов. — В 2017 году, сидя в баре, он сказал приятелю, что «знает все» о пропаже Макканн, и показал на телефоне сцену изнасилования пожилой женщины. Собутыльник позднее сообщил в полицию. — В 2018 году был арестован в Италии по делу об изнасиловании американки и экстрадирован в Германию. Приговор в семь лет по этому делу еще не вступил в силу, так как был обжалован адвокатами. — В июле 2019 года Брюкнер осужден на 21 месяц по делу о распространении наркотиков.

Тем временем многие жители Португалии вспоминают Брюкнера как странного, жестокого человека, многие знали, что он торговал наркотиками, предлагал их в обмен на секс несовершеннолетним девушкам, грабил виллы и подрабатывал официантом.

Накануне в СМИ появился комментарий одной из бывших подружек Брюкнера. 2 мая 2007 года, за день до похищения, он сказал ей, что ему завтра предстоит «ужасная работенка», которую он должен сделать, и поэтому пропадет на какое-то время.