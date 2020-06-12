Росгвардеец изнасиловал сослуживца бутылкой 

По версии следствия, в ночь с 31 мая на 1 июня два контрактника Росгвардии распивали спиртные напитки на съемной квартире. Около 03:00, ефрейтор «не осознавая своих действий», засунул заснувшему сослуживцу в задний проход горлышко от водочной бутылки.

На утро пострадавший был вынужден обратиться в волгоградскую городскую клиническую больницу №25, где у него диагностировали рваную рану прямой кишки. Сержанта госпитализировали в 413-й военный госпиталь Минобороны РФ . В настоящее время он находится в тяжелом состоянии. Отмечается, что у бойца случился нервный срыв после того, как о произошедшем узнали в части.

Ефрейтора задержали, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»).

Административное расследование ЧП в бригаде Росгвардии возглавил заместитель командующего Южным округом войск национальной гвардии РФ по работе с личным составом генерал-майор Александр Голосов. Предполагается, что по его итогам обоих военнослужащих уволят за нарушение устава — пьянство, а их непосредственные командиры получат выговоры.