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Росгвардеец изнасиловал сослуживца бутылкой 

Lenta.ru 33 минуты назад
Росгвардеец изнасиловал сослуживца бутылкой
Фото: РИА Новости
В городе Калач-на-Дону ефрейтор Росгвардии изнасиловал бутылкой сослуживца. Военный следственный отдел СКР по Волгоградскому гарнизону начал расследование уголовного дела о сексуальном насилии в 22-й отдельной бригаде оперативного назначения Южного округа войск национальной гвардии России. Об этом стало известно «Коммерсанту».
По версии следствия, в ночь с 31 мая на 1 июня два контрактника Росгвардии распивали спиртные напитки на съемной квартире. Около 03:00, ефрейтор «не осознавая своих действий», засунул заснувшему сослуживцу в задний проход горлышко от водочной бутылки.
На утро пострадавший был вынужден обратиться в волгоградскую городскую клиническую больницу №25, где у него диагностировали рваную рану прямой кишки. Сержанта госпитализировали в 413-й военный госпиталь Минобороны РФ. В настоящее время он находится в тяжелом состоянии. Отмечается, что у бойца случился нервный срыв после того, как о произошедшем узнали в части.
Ефрейтора задержали, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»).
Административное расследование ЧП в бригаде Росгвардии возглавил заместитель командующего Южным округом войск национальной гвардии РФ по работе с личным составом генерал-майор Александр Голосов. Предполагается, что по его итогам обоих военнослужащих уволят за нарушение устава — пьянство, а их непосредственные командиры получат выговоры.
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Происшествия , Росгвардия , Министерство обороны , СКР , Калач-На-Дону
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