Лишился миллионов: в Москве ограбили профессора МГУ

Четверо злоумышленников совершили крупное ограбление в Новой Москве : преступники ворвались в дом во время празднования дня рождения одного из членов семьи, проживавшей там. Потерпевшие были связаны, под угрозой смерти они рассказали грабителям, где хранятся деньги и драгоценности. По данным СМИ, инцидент произошел в доме 82-летнего профессора МГУ Андрея Рубина.

Четверо неизвестных в масках совершили разбойное нападение на частный дом в поселении Внуковское в Новой Москве. По данным РЕН ТВ, во время нападения в доме находился биофизик, профессор МГУ им. М. В. Ломоносова Андрей Рубин. Преступление было совершено, когда профессор, его супруга и сын смотрели семейные видеоархивы, празднуя день рождения последнего.

По информации СМИ, лица троих из нападавших были закрыты медицинскими масками, а лицо четвертого преступника скрывалось под маской Фредди Крюгера.

Грабители якобы связали клейкой лентой Рубина, а также членов его семьи — 43-летнего сына и 73-летнюю женщину. При этом они несколько раз ударили 82-летнего ученого. После этого злоумышленники, при которых, как отмечает РЕН ТВ, были пистолеты и ножи, ограбили сейфы, забрав деньги и драгоценности. Общая сумма ущерба, по данным СМИ, оценивается в более чем 10 млн рублей.

Преступление было совершено поздно вечером 9 июня. Как добавляет РЕН ТВ, в тот вечер система видеонаблюдения не работала, так как сотрудник охраны попал в больницу — у него выявили коронавирусную инфекцию нового типа.

Telegram-канал Life Shot подтверждает, что ограблен был именно профессор МГУ, только не на 10 млн рублей, а на 17. В сообщении отмечается, что вломившиеся в дом грабители угрожали пистолетами и ножом, избили профессора, а остальных членов семьи связали изолентой.

При этом они забрали все, что было в двух сейфах — ювелирные украшения на сумму $250 тыс., а также наличные $70 тыс. и миллион рублей.

По данным Telegram-канала, в полицию обратился сын Рубина. «На допросе он также рассказал, что после налета бандитов у него еще раз украли деньги. По словам пострадавшего, рядом с сейфом лежало его портмоне с тысячей евро и 150 фунтами внутри. И что после того, как дом обчистили бандиты, эти деньги были на месте — он проверял, преступники их не заметили», — говорится в сообщении. Сын профессора якобы указал, что портмоне стало пустым после следственных действий. В краже мужчина подозревает криминалистов, которые приезжали после ограбления.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве сообщили, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Стоит отметить, что с момента преступления было еще несколько сообщений в СМИ, в которых описывался подобный сюжет ограбления, но не были указаны имена и фамилии пострадавших. Так, РИАМО со ссылкой на представителя столичного главка подтверждает вышедшую ранее информацию. «Подозреваемые из двух сейфов открыто похитили денежные средства и ювелирные изделия, после чего скрылись. Общий материальный ущерб составил свыше 10 миллионов рублей», — сказал собеседник агентства, отметив, что ведется розыск нападавших.

В то же время «360», ссылаясь на источник в правоохранительных органах, добавляет, что в доме находились четыре, а не три, человека, а само ограбление произошло ближе к полуночи в Новой Москве. По словам собеседника СМИ, преступники вынудили показать потерпевших, где хранятся деньги и драгоценности. При этом отмечается, что наличные хранились не только в рублях и долларах, но и в юанях.

«Помимо денег, в доме были и драгоценности: грабители унесли с собой принадлежащий одному из членов семьи сапфир весом 12 карат. По данным источника, стоит этот камень около 74 тысяч долларов», — пишет «360».

При этом общая сумма ущерба оценивается в 10,3 млн рублей. Грабители скрылись, как только получили желаемое, найти их пока не удалось. Имена потерпевших издание не называет.