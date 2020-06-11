В телефонах сестер Хачатурян и отца нашли секс-записи 

Следователи восстановили информацию с телефонов сестер Хачатурян и убитого ими отца, пишет «Московский комсомолец»

По информации издания, следователи-криминалисты при помощи специального аппаратного комплекса исследовали iPhone 7 Михаила Хачатуряна , iPhone 7+ Марии Хачатурян, Samsung Galaxy S7 Крестины Хачатурян и iPhone 5S Марии Хачатурян.

В телефоне Михаила Хачатуряна следователей заинтересовала удаленная история поиска в браузере в марте 2018 года. Во время двухчасовой сессии были сделаны запросы об анальном, оральном и вагинальном сексе, изучено несколько статей о сексе в «Википедии» и просмотрено несколько десятков порнографических роликов. Также в ходе той же сессии были сделаны запросы о рукокрылых, эхолокации и американском зоологе Дональде Гриффине.

Как утверждает источник «МК», близкий к следствию, следователи подозревают, что все запросы этой сессии были сделаны одной из дочерей Хачатуряна. По данным свидетелей, мужчина плохо разбирался в технике, а у девочек был доступ к его телефону — они установили ему приложение, по которому могли отслеживать его появление дома.

В пользу этой версии говорит и тот факт, что рукокрылые изучаются в старших классах школы — двое из сестер Хачатурян в 2018 году учились в школе.

«Считаю, что изучение такого рода статей могло быть частью подготовки к убийству. Полученную информацию обвиняемые могли спроецировать на себя во время допросов и ввести следствие в заблуждение своими показаниями, подкрепленными сексуальными знаниями, полученными в интернете. Цель — выставить отца насильником и деспотом», — считает адвокат потерпевшей стороны Георгий Чучуашвили.

В телефоне Ангелины следователи нашли несколько порнороликов, один из которых демонстрировал сцены секса мужчины с тремя женщинами. Также в устройстве нашли запрос «Схема целей для нанесения потенциально смертельных ранений ножом». Именно Ангелина впоследствии нанесет удар ножом в сердце отца.

Как сообщал «Рамблер», в июле 2018 года в одном из московских домов нашли тело 57-летнего Михаила Хачатуряна с ножевыми ранениями. По подозрению в убийстве были задержаны его дочери 17, 18 и 19 лет. Сначала следователи называли мотивом убийства неприязненные отношения с отцом, долгое время причинявшим им моральные страдания, затем официальным мотивом стали противоправные насильственные действия со стороны отца. В июне 2019-го следствие предъявило сестрам Хачатурян обвинение в убийстве по предварительному сговору в окончательной редакции.