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В Брянске задержали двух мужчин, избивших полицейского 

РИА Новости и ещё 3 2 часа назад
В Брянске задержали избивших полицейского мужчин
Фото: СК РФ
Два жителя Брянска, избившие полицейского в центре города, задержаны, возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК РФ по региону.
"По подозрению в совершении преступления задержаны 29-летний и 55-лений жители города Брянска. Подозреваемым предъявлено обвинение в совершении тяжкого преступления, по ходатайству следователей судом в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении.
Инцидент произошел днем 10 июня на проспекте Ленина в Брянске рядом с пунктом полиции. По данным следствия, двое нетрезвых мужчин избили полицейского, который потребовал проследовать в подразделение полиции для составления материалов об административном правонарушении. Мужчины нанесли сотруднику полиции множественные удары ногами и руками, в результате чего полицейский получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, тупую травму живота и другие повреждения.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления "применение насилия в отношении представителя власти, опасного для жизни или здоровья".
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Происшествия , Криминал , Избиение , СКР , Брянск
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