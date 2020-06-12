В Брянске задержали избивших полицейского мужчин

Два жителя Брянска , избившие полицейского в центре города, задержаны, возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК РФ по региону.

"По подозрению в совершении преступления задержаны 29-летний и 55-лений жители города Брянска. Подозреваемым предъявлено обвинение в совершении тяжкого преступления, по ходатайству следователей судом в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении.

Инцидент произошел днем 10 июня на проспекте Ленина в Брянске рядом с пунктом полиции. По данным следствия, двое нетрезвых мужчин избили полицейского, который потребовал проследовать в подразделение полиции для составления материалов об административном правонарушении. Мужчины нанесли сотруднику полиции множественные удары ногами и руками, в результате чего полицейский получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, тупую травму живота и другие повреждения.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления "применение насилия в отношении представителя власти, опасного для жизни или здоровья".