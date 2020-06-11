В деле бизнесмена Мазурова появилась девушка 

Помимо многомиллионного мошенничества Мазурову инкриминируют причинение тяжкого вреда здоровью организованной группой.

Объявление было предъявлено в СИЗО «Матросская тишина», где сейчас содержится бизнесмен. Свою вину он не признает.

По версии следствия, Мазуров в 2015 году поручил организовать нападение на 25-летнюю жительницу Хабаровска Юлию Мильштейн, чтобы заставить ее отказаться от обличительных постов о нем в соцсетях.

Следствие считает, что организация нападения была поручена старшему вице-президенту группы компаний «Новый поток» Юрию Навражному, он, в свою очередь, нанял исполнителей.

Адвокат Мазурова Руслан Коблев подтвердил Business FM факт предъявления нового обвинения его клиенту.

«Предъявление обвинения по статье о причинении тяжкого вреда здоровью связно с тем, что следствие не справилось с расследованием и не смогло доказать ранее предъявленное обвинение по экономическим составам. За год обвинение просто рассыпалось», — считает адвокат.

По его словам, 12 июня следствие должно было завершить расследование и предъявить фигуранту материалы дела для ознакомления. Кобелев назвал новое обвинение «манипуляцией, которая позволит содержать Мазурова под стражей еще полгода».