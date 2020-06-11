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В деле бизнесмена Мазурова появилась девушка 

Вероника Полынина и ещё 1 19 минут назад
В деле бизнесмена Мазурова появилась девушка
Фото: ТАСС
Председателю совета директоров и основателю группы нефтегазовых компаний «Новый поток» Дмитрию Мазурову предъявлено новое обвинение, сообщает Business FM со ссылкой на источник.
Помимо многомиллионного мошенничества Мазурову инкриминируют причинение тяжкого вреда здоровью организованной группой.
Объявление было предъявлено в СИЗО «Матросская тишина», где сейчас содержится бизнесмен. Свою вину он не признает.
По версии следствия, Мазуров в 2015 году поручил организовать нападение на 25-летнюю жительницу Хабаровска Юлию Мильштейн, чтобы заставить ее отказаться от обличительных постов о нем в соцсетях.
Следствие считает, что организация нападения была поручена старшему вице-президенту группы компаний «Новый поток» Юрию Навражному, он, в свою очередь, нанял исполнителей.
Адвокат Мазурова Руслан Коблев подтвердил Business FM факт предъявления нового обвинения его клиенту.
«Предъявление обвинения по статье о причинении тяжкого вреда здоровью связно с тем, что следствие не справилось с расследованием и не смогло доказать ранее предъявленное обвинение по экономическим составам. За год обвинение просто рассыпалось», — считает адвокат.
По его словам, 12 июня следствие должно было завершить расследование и предъявить фигуранту материалы дела для ознакомления. Кобелев назвал новое обвинение «манипуляцией, которая позволит содержать Мазурова под стражей еще полгода».
Как сообщал «Рамблер», в июле прошлого года глава совета директоров нефтяной компании «Новый поток» и бывший владелец Антипинского НПЗ Дмитрий Мазуров был задержан в рамках уголовного дела о хищении кредитных средств Сбербанка, Промсвязьбанка и Абсолют-банка на сумму более трех миллиардов долларов. По версии следствия, структуры Мазурова взяли крупные кредиты в банках на строительство предприятия, но не выполнили намеченные работы.
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Комментарии 1
Происшествия , Дмитрий Мазуров , Руслан Коблев , Абсолют Банк , Сбербанк России , Промсвязьбанк , ФСИН , Business FM
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