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Дочь Ефремова объяснила появление аккаунта с номером отца в Telegram 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 4 33 минуты назад
У актера Михаила Ефремова, находящегося под домашним арестом, телефона сейчас нет, заявила его дочь Анна-Мария в ответ на слухи о появлении в Telegram аккаунта с номером актера.
«У моего отца в данный момент нет мобильного телефона. А еще он не пользуется социальными сетями, кроме ватсапа», — написала девушка в Twitter.
По ее словам, регистрация номера Ефремова в мессенджере может означать, что его телефон находится либо у менеджера, либо у жены.
Напомним, сим-карта актера Ефремова, который находится под домашним арестом после смертельного ДТП в центре Москвы, была использована для входа в Telegram.
Ефремов вышел в Сеть
В понедельник вечером Ефремов в состоянии алкогольного и наркотического опьянения сел за руль Jeep Grand Cherokee, выехал на полосу встречного движения в центре Москвы и врезался в автофургон Lada, водитель которого погиб. Уголовное дело по факту произошедшего ДТП со смертельным исходом передано в столичный главк МВД. Еще одно дело возбуждено по факту сбыта наркотиков Ефремову.
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Происшествия , Видео , Общество , Шоу-бизнес , Михаил Ефремов , МВД
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