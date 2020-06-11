У актера Михаила Ефремова , находящегося под домашним арестом, телефона сейчас нет, заявила его дочь Анна-Мария в ответ на слухи о появлении в Telegram аккаунта с номером актера.

«У моего отца в данный момент нет мобильного телефона. А еще он не пользуется социальными сетями, кроме ватсапа», — написала девушка в Twitter.

По ее словам, регистрация номера Ефремова в мессенджере может означать, что его телефон находится либо у менеджера, либо у жены.

Напомним, сим-карта актера Ефремова, который находится под домашним арестом после смертельного ДТП в центре Москвы, была использована для входа в Telegram.