В Североморске разоблачили готовящего взрыв террориста

Североморске местного жителя, планировавшего взорвать здание отдела МВД , приговорили к 13 годам и 6 месяцам колонии. Об этом в среду, 11 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по Мурманской области

Как установили следствие и суд, мужчина был участником «Исламского государства» ( ИГ , запрещена в России ) и готовился взорвать здание межмуниципального отдела МВД в Североморске — главной базе Северного флота. У него нашли и изъяли самодельное взрывное устройство. Кроме того, местный житель признан виновным в призывах к терроризму — обращения такого содержания он публиковал в интернете.

Второй западный окружной военный суд приговорил его к 13,5 года лишения свободы.

Ранее сообщалось, что ФСБ предотвратила теракт на рынке в Симферополе. Террористы намеревались разжечь межнациональный конфликт, вызвать возмущения в мусульманской общине и протесты перед голосованием за поправки в Конституцию и парадом Победы. На рынке в Симферополе в основном работают крымские татары.