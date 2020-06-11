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На главной базе Северного флота разоблачили готовящего взрыв террориста 

Lenta.ru 1 час назад
В Североморске разоблачили готовящего взрыв террориста
Фото: Александр Коряков / «Коммерсантъ»
В Североморске местного жителя, планировавшего взорвать здание отдела МВД, приговорили к 13 годам и 6 месяцам колонии. Об этом в среду, 11 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по Мурманской области.
Как установили следствие и суд, мужчина был участником «Исламского государства» (ИГ, запрещена в России) и готовился взорвать здание межмуниципального отдела МВД в Североморске — главной базе Северного флота. У него нашли и изъяли самодельное взрывное устройство. Кроме того, местный житель признан виновным в призывах к терроризму — обращения такого содержания он публиковал в интернете.
Второй западный окружной военный суд приговорил его к 13,5 года лишения свободы.
Ранее сообщалось, что ФСБ предотвратила теракт на рынке в Симферополе. Террористы намеревались разжечь межнациональный конфликт, вызвать возмущения в мусульманской общине и протесты перед голосованием за поправки в Конституцию и парадом Победы. На рынке в Симферополе в основном работают крымские татары.
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Происшествия , ФСБ , Исламское государство , МВД , ИТАР-ТАСС , Мурманская Область , Североморск
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