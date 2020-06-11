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Решена судьба угрожавшего подкинуть наркотики росгвардейца 

Павел Тиунов 20 минут назад
Сотрудник московского управления Росгвардии был привлечён к строгой дисциплинарной ответственности за угрозу подкинуть наркотики столичному жителю, заявили изданию «Подъём» в пресс-службе ведомства. Проштрафившийся правоохранитель уволен со службы.
Как сообщал «Рамблер», ранее в соцсетях появилось видео, на котором запечатлено общение росгвардейцев с одним из жителей Москвы. Наряд правоохранителей вызвала соседка мужчины: она пожаловалась на слишком громкую музыку, исходящую из его квартиры. Диалог мужчины с представителями Росгвардии не заладился. В процессе конфликта один из них пригрозил «нарушителю закона города Москвы» тюрьмой.
«Сейчас тебе наркоту подкину, в тюрьму поедешь, на зону на пять лет, хочешь? Просто так», — заявил правоохранитель.
В столичном управлении Росгвардии по факту появления компрометирующего видео в Сети была назначена служебная проверка. В результате удалось установить личности всех сотрудников, запечатленных в ролике.
Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин в беседе с журналистами подчеркнул, что сотрудник, угрожавший подбросить наркотики, был привлечен к строгой дисциплинарной ответственности, а именно уволен со службы.
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Происшествия , Видео , Валерий Грибакин , Росгвардия
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