Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Возбуждено дело по факту сбыта актеру Ефремову наркотиков 

Газета.Ru 2 часа назад
Наркотики, взятки: новые подробности дела Ефремова
Фото: Газета.Ru
После смертельного ДТП с участием актера Михаила Ефремова следствие установило, что в момент аварии он находился под воздействием не только алкоголя, но и наркотиков, в связи с чем в его отношении было также возбуждено уголовное дело о сбыте запрещенных веществ. Адвокаты жертвы требуют проверить наличие коррупционной составляющей в том, что ранее Ефремову удавалось избегать серьезных наказаний за ПДД в нетрезвом виде.
После помещения под домашний арест заслуженного артиста России Михаила Ефремова, который в состоянии алкогольного опьянения стал виновником ДТП со смертельным исходом, на него был надет электронный браслет для отслеживания перемещений. Сотрудники полиции также провели следственные действия в пабе, где Ефремов отдыхал перед аварией.
Сообщается, что осмотр заведения был произведен со служебной собакой, а из камер видеонаблюдения были изъяты записи для установления деталей событий, предшествовавших ДТП.
Отмечалось, что вопрос вызвал и сам факт работы паба 8 июня, когда все аналогичные заведения Москвы должны были быть закрыты в соответствии с ограничениями, введенными из-за эпидемии коронавируса.
«Когда случилась история с пандемией, и все общепиты закрылись, «паб» долгое время не работал вообще. Ребята купили печь для пиццы, чтобы хоть как-то сохранить бизнес. И стали делать еду на вынос. А Ефремов все равно продолжал регулярно приходить в паб и требовал налить ему», — рассказал источник сайта kp.ru.
По его словам, 8 июня Ефремов дважды приходил в заведение, при этом уже в первый раз он был уже «довольно выпивший» и возмутился после того, как ему отказались налить алкоголь и предложили взять еду на вынос.
«И вот второй раз уже на машине Ефремов приехал вечером на продолжение разборок. Там находился один из владельцев заведения. Он сильно поругался с Ефремовым. Несмотря на то, что паб долгое время терпел все закидоны Михаила Олеговича, в этот вечер все-таки произошла серьезная ссора. И Ефремова просто выставили за дверь», — поделился он.
Официальная представительница московской прокуратуры Людмила Нефедова объявила, что актеру предъявили обвинение в соответствии с п. «а» ч. 4 ст. 264 УК России, ему грозит до 12 лет лишения свободы. С целью дальнейшего расследования дело было передано из УВД по ЦАО в ГУ МВД.
Позднее полиция установила, что во время ДТП Ефремов находился не только в состоянии алкогольного опьянения, но также и под воздействием наркотиков. В ГУ МВД по Москве возбудили уголовное дело по факту сбыта запрещенных веществ актеру.
«В ходе расследования дела о ДТП установлен факт сбыта [наркотиков] неустановленными лицами водителю иномарки. Главным следственным управлением возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств»)», — говорится в официальном заявлении.
В свою очередь адвокат погибшего в ДТП водителя Александр Добровинский заявил, что планирует направить в прокуратуру требование о проверке наличия коррупционной составляющей в том, что Ефремов не был лишен прав за прежние нарушения.
«Я направлю запрос в прокуратуру с просьбой проверить, каким образом Ефремов, имея более 50 нарушений ПДД, возможно, за вождение в пьяном виде, не был лишен водительских прав», — сказал он.
Интересы Ефремова в суде отказались представлять уже несколько адвокатов, что может быть связано с их специализацией, отметил заслуженный юрист России Генри Резник.
«Например, если бы ко мне обратились, то я бы отказался. Но только по той причине, что это не моя специализация. Конечно, публично рассказывать о том, что из каких-то личных побуждений не хочешь брать дело — за пределами профессиональной деятельности», — сказал он.
Он также посоветовал Ефремову обратиться за помощью к адвокатам-транспортникам, а не пытаться пробиться к громким именам.
В четверг утром в траурном зале при Институте травматологии имени Склифосовского прошла церемония прощания с погибшим в аварии Сергеем Захаровым. На гражданскую панихиду пришли родственники, знакомые и коллеги. Основная церемония пройдет на родине Захарова, в селе Константиново Рязанской области.
Видео дня. Джигану вернули брови, а Тимати припомнили «Москву»
Газета.Ru: последние новости
Росгвардия наказала бойцов, угрожавших подкинуть наркотики москвичу Росгвардия наказала бойцов, угрожавших подкинуть наркотики москвичу Возбуждено дело по факту сбыта актеру Ефремову наркотиков Возбуждено дело по факту сбыта актеру Ефремову наркотиков Необычное хобби и два трупа: как омичка расправлялась с мужчинами Необычное хобби и два трупа: как омичка расправлялась с мужчинами
Комментарии 3
Происшествия , Статьи , Александр Добровинский , Михаил Ефремов , Генри Резник , Сергей Захаров , Генпрокуратура РФ , МВД , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Брюсселе начались погромы
В Брюсселе начались погромы
«Убраться с Ближнего Востока»: Россия ответила на призыв США
«Убраться с Ближнего Востока»: Россия ответила на призыв США
В парке «Кузьминки-Люблино» обнаружили ежа
В парке «Кузьминки-Люблино» обнаружили ежа
Взрыв в Москве: появилась информация о погибших
Взрыв в Москве: появилась информация о погибших
Москвичам рассказали о первой летней жаре
Москвичам рассказали о первой летней жаре
Новости партнеров
Видео
Сопровождение Ту-95МС истребителями США попало на видео
01:38
Сопровождение Ту-95МС истребителями США попало на видео
Армия Войска
Угрожавшие «подкинуть наркоту» росгвардейцы попали на видео
01:04
Угрожавшие «подкинуть наркоту» росгвардейцы попали на видео
Происшествия
Опубликовано видео спецоперации ФСБ против подпольных оружейников
01:22
Опубликовано видео спецоперации ФСБ против подпольных оружейников
Происшествия Криминал
Опубликовано видео разрушения памятников вандалами в США
00:52
Опубликовано видео разрушения памятников вандалами в США
Происшествия В мире
Попытка военных США заблокировать российский патруль попала на видео
00:24
Попытка военных США заблокировать российский патруль попала на видео
Армия В мире
Работа полевого госпиталя в Чите попала на видео
00:54
Работа полевого госпиталя в Чите попала на видео
Общество
Задержание экстремистов в Крыму попало на видео
01:23
Задержание экстремистов в Крыму попало на видео
Происшествия
Крупнейший питомник роз в Европе попал на видео
01:30
Крупнейший питомник роз в Европе попал на видео
Общество
Опубликовано видео лесных пожаров в Калифорнии
01:28
Опубликовано видео лесных пожаров в Калифорнии
Происшествия
Появилось видео стрельбы на детской площадке
01:23
Появилось видео стрельбы на детской площадке
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение