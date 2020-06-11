Наркотики, взятки: новые подробности дела Ефремова

После смертельного ДТП с участием актера Михаила Ефремова следствие установило, что в момент аварии он находился под воздействием не только алкоголя, но и наркотиков, в связи с чем в его отношении было также возбуждено уголовное дело о сбыте запрещенных веществ. Адвокаты жертвы требуют проверить наличие коррупционной составляющей в том, что ранее Ефремову удавалось избегать серьезных наказаний за ПДД в нетрезвом виде.

После помещения под домашний арест заслуженного артиста России Михаила Ефремова, который в состоянии алкогольного опьянения стал виновником ДТП со смертельным исходом, на него был надет электронный браслет для отслеживания перемещений. Сотрудники полиции также провели следственные действия в пабе, где Ефремов отдыхал перед аварией.

Сообщается, что осмотр заведения был произведен со служебной собакой, а из камер видеонаблюдения были изъяты записи для установления деталей событий, предшествовавших ДТП.

Отмечалось, что вопрос вызвал и сам факт работы паба 8 июня, когда все аналогичные заведения Москвы должны были быть закрыты в соответствии с ограничениями, введенными из-за эпидемии коронавируса.

«Когда случилась история с пандемией, и все общепиты закрылись, «паб» долгое время не работал вообще. Ребята купили печь для пиццы, чтобы хоть как-то сохранить бизнес. И стали делать еду на вынос. А Ефремов все равно продолжал регулярно приходить в паб и требовал налить ему», — рассказал источник сайта kp.ru.

По его словам, 8 июня Ефремов дважды приходил в заведение, при этом уже в первый раз он был уже «довольно выпивший» и возмутился после того, как ему отказались налить алкоголь и предложили взять еду на вынос.

«И вот второй раз уже на машине Ефремов приехал вечером на продолжение разборок. Там находился один из владельцев заведения. Он сильно поругался с Ефремовым. Несмотря на то, что паб долгое время терпел все закидоны Михаила Олеговича, в этот вечер все-таки произошла серьезная ссора. И Ефремова просто выставили за дверь», — поделился он.

Официальная представительница московской прокуратуры Людмила Нефедова объявила, что актеру предъявили обвинение в соответствии с п. «а» ч. 4 ст. 264 УК России, ему грозит до 12 лет лишения свободы. С целью дальнейшего расследования дело было передано из УВД по ЦАО в ГУ МВД.

Позднее полиция установила, что во время ДТП Ефремов находился не только в состоянии алкогольного опьянения, но также и под воздействием наркотиков. В ГУ МВД по Москве возбудили уголовное дело по факту сбыта запрещенных веществ актеру.

«В ходе расследования дела о ДТП установлен факт сбыта [наркотиков] неустановленными лицами водителю иномарки. Главным следственным управлением возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств»)», — говорится в официальном заявлении.

В свою очередь адвокат погибшего в ДТП водителя Александр Добровинский заявил, что планирует направить в прокуратуру требование о проверке наличия коррупционной составляющей в том, что Ефремов не был лишен прав за прежние нарушения.

«Я направлю запрос в прокуратуру с просьбой проверить, каким образом Ефремов, имея более 50 нарушений ПДД, возможно, за вождение в пьяном виде, не был лишен водительских прав», — сказал он.

Интересы Ефремова в суде отказались представлять уже несколько адвокатов, что может быть связано с их специализацией, отметил заслуженный юрист России Генри Резник

«Например, если бы ко мне обратились, то я бы отказался. Но только по той причине, что это не моя специализация. Конечно, публично рассказывать о том, что из каких-то личных побуждений не хочешь брать дело — за пределами профессиональной деятельности», — сказал он.

Он также посоветовал Ефремову обратиться за помощью к адвокатам-транспортникам, а не пытаться пробиться к громким именам.