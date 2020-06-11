Появилось видео стрельбы на детской площадке 

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Опубликовано видео подробностей о личности стрелка в Москве

Представители Ефремова не вышли на связь с семьей погибшего

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В деле об убийстве Флойда нашли странные совпадения