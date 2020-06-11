В Краснодаре в микрорайоне Гидростроителей неизвестные устроили устроили перестрелку днем на детской площадке. Мамы с колясками и детьми на руках в ужасе разбегались от эпицентра событий. Все фиксировалось на уличные камеры видеонаблюдения. Также в сети появилось множество видеозаписей с разных ракурсов, снятых очевидцами происшествия на мобильные телефоны. Судя по этим кадрам в ходе конфликта из огнестрельного оружия был ранен человек. Сейчас полиция проводит проверку случившегося. Одна из очевидцев рассказала, что перестрелка повергла всех находящихся на площадке в шок. У людей началась настоящая паника и все разбежались.
Появилось видео стрельбы на детской площадке
Читайте также