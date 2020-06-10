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В московском Ашане открыли стрельбу 

Вероника Полынина 15 минут назад
В московском Ашане открыли стрельбу
Фото: РИА Новости
В московском ТЦ Капитолий охранники задержали подозреваемого в краже. Мужчина достал травмат и выстерлил в одного из охранников, после чего сбежал.
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Происшествия , Ашан
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