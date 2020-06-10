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Сбыт наркотиков. В деле Ефремова новый поворот 

Вероника Полынина 19 минут назад
В рамках расследования обстоятельств ДТП с участием Михаила Ефремова следствие возбудило еще одно уголовное дело — о сбыте наркотиков, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на столичный главк МВД.
«В ходе следствия установлен факт сбыта наркотических средств водителю неустановленными лицами», — говорится в сообщении.
Ранее в среду в прокуратуре сообщили, что Михаил Ефремов в момент аварии находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Об обнаруженных в крови артиста наркотиках, в том числе кокаина и каннабиноидов, стало известно из результатов медицинского освидетельствования, обнародованных 9 июня. Тогда источник в МВД заявил РИА «Новости», что следы наркотиков являются остаточными, и их употребление на ДТП не отразилось.
Адвокат назвал способ спасти Ефремова от тюрьмы
Как сообщал «Рамблер», 8 июня Михаил Ефремов стал виновником ДТП на Садовом кольце в Москве. Актер выехал на встречную полосу и столкнулся лоб в лоб с автомобилем Lada, за рулем которого находился 58-летний Сергей Захаров. В результате ДТП Захаров получил травмы, не совместимые с жизнью. В отношении Ефремова заведено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения и повлекшее по неосторожности смерть человека. Актер находится под домашним арестом. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.
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Происшествия , Видео , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , Генпрокуратура РФ , МВД , РИА Новости
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