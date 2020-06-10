На Ефремова надели электронный браслет 

Сотрудники уголовно-исполнительной инспекции надели на актера Михаила Ефремова электронный браслет, с помощью которого будут контролировать соблюдение им условий домашнего ареста. Об этом ТАСС в среду сообщили в правоохранительных органах

"Сотрудники уголовно-исполнительной инспекции разъяснили Ефремову права и обязанности в соответствии с наложенными судом ограничениями. После этого на него надели электронный браслет, установив стационарное контролирующее устройство в квартире, где он находится под домашним арестом", — сказал источник.

Кроме того, сотрудники уголовно-исполнительной инспекции будут посещать Ефремова и доставлять его на служебном автотранспорте к следователю и в суд.

9 июня суд отправил актера под домашний арест, запретив ему выходить из дома, пользоваться телефоном и интернетом, отправлять корреспонденцию, общаться со СМИ, с иными лицами, кроме близких родственников, адвокатов, следователей и работников органов ФСИН . В противном случае ему могут изменить меру пресечения на арест.

Как сообщила ТАСС начальник пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова, актеру предъявлено обвинение в том, что он, управляя автомобилем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, совершил ДТП, в результате которого погиб человек. Актеру грозит от 5 до 12 лет колонии.