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В деле MH17 появился видевший запуск «Бука» свидетель 

Вероника Полынина 45 минут назад
В деле MH17 появился видевший запуск «Бука» свидетель
Фото: Reuters
У следствия по делу о крушении MH-17 есть свидетель, который видел запуск ракеты «Бук». Об этом на суде заявил прокурор Тейс Бергер, передает «Интерфакс Украина».
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Свидетель проходит в деле как X48. По словам прокурора, свидетель рассказал, что видел, как едет «Бук», около блокады самопровозглашенной ДНР на дороге из Снежного в Саур-Могилу, а через несколько минут услышал и увидел, что ракета была запущена. X48 видел, как загорелось поле, и знал, где была запущена ракета. Бергер отметил, что место, указанное свидетелем, совпадает с точкой, изображенной на спутниковых снимках.
«X48 утверждает, что после запуска ракеты "Бук" выехал на дорогу, а также, что было четыре солдата в одинаковой форме. Униформа была цвета хаки, они были в шлемах с прикрепленными ушами. Эти солдаты выглядели не так, как те, которые стояли на блокпосте», — заявил прокурор.
Как сообщал «Рамблер», 8 июня в судебном комплексе Схипхол в Нидерландах возобновились слушания по делу о крушении самолета «Малазийских авиалиний» в небе над Донецкой областью летом 2014 года. Прокурор Тейс Бергер рассказал, что на основе найденных в телах пассажиров и членов экипажа осколков была проведена сравнительная экспертиза, которая показала, что они имеют больше сходства с ракетой «Бук» типа 9М38М1, чем с ракетой 9М38. Ракета 9М38 была снята с вооружения в России в 2011 году и заменена на более современную версию 9М38М1.
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Происшествия , Видео , Интерфакс
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