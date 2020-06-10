Шок. Адвокат погибшего в ДТП с Ефремовым сделал заявление

«Никто не связывался с семьей», — ответил Добровинский на вопрос РИА «Новости», извинились ли представители актера перед семьей и предложили ли компенсацию.

Адвокат рассказал, что будет бесплатно представлять сторону потерпевших. Он предположил, что семья Захарова подаст иск о возмещении морального вреда.

Как сообщал «Рамблер», 8 июня Михаил Ефремов стал виновником ДТП на Садовом кольце в Москве. Актер выехал на встречную полосу и столкнулся лоб в лоб с автомобилем Lada, за рулем которого находился 58-летний Сергей Захаров. В результате ДТП Захаров получил травмы, не совместимые с жизнью. Актер находится под домашним арестом, в отношении него заведено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения и повлекшее по неосторожности смерть человека (часть 4 статьи 264 УК РФ). Наказание по этой статье составляет от пяти до 12 лет лишения свободы.