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«Никто не связывался с семьей»: Адвокат погибшего в ДТП с Ефремовым сделал заявление 

Вероника Полынина 28 минут назад
Шок. Адвокат погибшего в ДТП с Ефремовым сделал заявление
Фото: РИА Новости
Представители Михаила Ефремова не связывались с семьей погибшего Сергея Захарова, заявил адвокат его семьи Александр Добровинский.
«Никто не связывался с семьей», — ответил Добровинский на вопрос РИА «Новости», извинились ли представители актера перед семьей и предложили ли компенсацию.
Адвокат рассказал, что будет бесплатно представлять сторону потерпевших. Он предположил, что семья Захарова подаст иск о возмещении морального вреда.
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Как сообщал «Рамблер», 8 июня Михаил Ефремов стал виновником ДТП на Садовом кольце в Москве. Актер выехал на встречную полосу и столкнулся лоб в лоб с автомобилем Lada, за рулем которого находился 58-летний Сергей Захаров. В результате ДТП Захаров получил травмы, не совместимые с жизнью. Актер находится под домашним арестом, в отношении него заведено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения и повлекшее по неосторожности смерть человека (часть 4 статьи 264 УК РФ). Наказание по этой статье составляет от пяти до 12 лет лишения свободы.
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Происшествия , Видео , Александр Добровинский , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , РИА Новости
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