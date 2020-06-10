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Михаил Ефремов пытался покончить с собой 

Вероника Полынина и ещё 3 17 минут назад
Ефремов пытался покончить с собой
Фото: РИА Новости
Михаил Ефремов пытался покончить с собой после ДТП, сообщает телеграм-канал Mash.
По информации канала, накануне актер пытался повеситься.
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Родственники обнаружили его в бессознательном состоянии и вызвали скорую помощь. Медики, обнаружив след на шее, вызвали психиатров. Когда актер пришел в сознание, он заявил, что ничего не помнит о попытке суицида.
Накануне сообщалось, что к Михаилу Ефремову трижды приезжала скорая. Одна бригада оставалась дежурить у его дома до того, как актера увезли на допрос в УВД по Центральному административному округу Москвы, а затем в суд на рассмотрение ходатайства о мере пресечения. На фотографиях, сделанных в суде, на шее Ефремова можно увидеть рубец.
По данным Mash, психиатры продолжат работать с Ефремовым во время следствия.
Как сообщал «Рамблер», 8 июня Михаил Ефремов стал виновником ДТП на Садовом кольце в Москве. Актер выехал на встречную полосу и столкнулся лоб в лоб с автомобилем Lada, за рулем которого находился 58-летний Сергей Захаров. В результате ДТП Захаров получил травмы, не совместимые с жизнью. Актер находится под домашним арестом, в отношении него заведено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения и повлекшее по неосторожности смерть человека (часть 4 статьи 264 УК РФ).
Наказание по этой статье составляет от пяти до 12 лет лишения свободы.
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Происшествия , Видео , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , МВД
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