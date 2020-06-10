Названа цель сорванного ФСБ теракта в Симферополе

Теракт на рынке Симферополя , сорванный ФСБ , готовился против крымских татар. Об этом сообщает «ФедералПресс».

По данным издания, террористы намеревались разжечь межнациональный конфликт, вызвать возмущения в мусульманской общине и протесты перед голосованием за поправки в Конституцию и парадом Победы. На рынке в Симферополе, в основном, работают крымские татары.

Задержанные за подготовку теракта связаны с радикальными украинскими формированиями, которые ведут боевые действия в Донбассе, отмечают РИА Новости со ссылкой на сообщение ФСБ. У них изъяты средства связи с информацией о готовящихся преступлениях, а также самодельные бомбы, стрелковое и холодное оружие.

Все задержанные являются гражданами России.

Ранее 10 июня ФСБ сообщила о предотвращении теракта на рынке в Симферополе. Спецслужбы разыскивают пособников подозреваемых.