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Названа цель сорванного ФСБ теракта на рынке Симферополя 

Lenta.ru 1 час назад
Названа цель сорванного ФСБ теракта в Симферополе
Фото: Владислав Лоншаков / «Коммерсантъ»
Теракт на рынке Симферополя, сорванный ФСБ, готовился против крымских татар. Об этом сообщает «ФедералПресс».
По данным издания, террористы намеревались разжечь межнациональный конфликт, вызвать возмущения в мусульманской общине и протесты перед голосованием за поправки в Конституцию и парадом Победы. На рынке в Симферополе, в основном, работают крымские татары.
Задержанные за подготовку теракта связаны с радикальными украинскими формированиями, которые ведут боевые действия в Донбассе, отмечают РИА Новости со ссылкой на сообщение ФСБ. У них изъяты средства связи с информацией о готовящихся преступлениях, а также самодельные бомбы, стрелковое и холодное оружие.
Все задержанные являются гражданами России.
Ранее 10 июня ФСБ сообщила о предотвращении теракта на рынке в Симферополе. Спецслужбы разыскивают пособников подозреваемых.
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Происшествия , ФСБ , РИА Новости , Симферополь
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