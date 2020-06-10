Адвокаты «читинского стрелка» обратились к Путину

Адвокат открывшего огонь по сослуживцам срочника Рамиля Шамсутдинова Руслан Нагиев пожаловался президенту России Владимиру Путину на «бездействие сотрудников второго отдела ВСО ВСУ СК РФ и Военной прокуратуры Восточного военного округа». Об этом пишет URA.RU.

Как сообщал «Рамблер», 25 октября 2019 года в воинской части в Забайкалье Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по своим сослуживцам. В результате восемь военнослужащих погибли, двое получили ранения. Свои действия солдат-срочник объяснил тем, что не мог и «дальше терпеть над собой издевательства».

Адвокаты настаивают на том, что над ним издевались и вымогали деньги. При этом Шамсутдинова дважды отказались признать потерпевшим по делу о вымогательстве.

По словам Нагиева, у Шамсутдинова был похищен мобильный телефон, а также банковская карта, куда ежемесячно зачислялось содержание Минобороны РФ

«Вымогались под угрозой применения насилия средства, которые перечисляли Шамсутдинову его родители, (…), но следствие не посчитало это достаточным основанием для возбуждения второго уголовного дела», — отмечается в заявлении.

Ранее сослуживец Шамсутдинова Руслан Мухатов был признан судом виновным по делу о неуставных отношениях и приговорен его к двум годам лишения свободы условно и штрафу в размере 30 тысяч рублей. Защита Шамсутдинова сочла приговор слишком мягким.