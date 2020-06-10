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Адвокат назвал способ спасти Ефремова от тюрьмы 

Мария Иванова 33 минуты назад
Подполковник юстиции, адвокат Максим Власов заявил, что актеру Михаилу Ефремову удастся избежать тюрьмы, если окажется, что у его машины отказали тормоза. Об этом пишет «Комсомольская правда».
Власов отметил, что с июня 2019 года тяжкие дела не закрывают по примирению сторон, поэтому таким путем актеру пойти не удастся.
«Как показывает судебная практика, в ста процентах случаев назначается реальный срок заключения», — подчеркнул адвокат.
Однако один вариант спастись от тюрьмы все же есть, считает он. По мнению Власова, ситуацию может изменить техническая экспертиза автомобиля актера.
«Если она покажет неисправность рулевого управления или тормозной системы, то дело закроют. Да выпил, но ДТП из-за поломки предотвратить не мог», — объяснил он.
По словам Власова, это может превратить дело в «банальную административку» со штрафом и лишение прав. Также адвокат считает, что суд учтет отсутствие судимостей у актера и положительные характеристики.
Как сообщал «Рамблер», вечером 8 июня в Москве автомобиль Ефремова врезался в фургон, водитель которого впоследствии погиб.
Актера задержали, медицинское освидетельствование показало, что в момент аварии он был пьян.
Против Ефремова возбудили уголовное дело по пункту «а» части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, совершенное в состоянии опьянения и повлекшее по неосторожности смерть человека). Ему грозит от пяти до 12 лет тюрьмы. Актера отправили под домашний арест на два месяца.
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Происшествия , Видео , Максим Власов , Михаил Ефремов , Комсомольская правда
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