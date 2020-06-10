Тольяттинский потрошитель сделал новое признание

«Окончательное наказание, с учетом предыдущих приговоров, определено судом как пожизненное», — объяснила Шкаева.

Автозаводской районный суд Тольятти установил, что в августе 1994 года Рыльков обманом заманил 16-летнюю девочку в лес, где изнасиловал и убил ее. Затем в июне 1997 года маньяк изнасиловал и убил восьмилетнюю школьницу.

Чистосердечные признания в этих убийствах Рыльков написал весной 2019-го. Наказание он будет отбывать в колонии «Черный дельфин».

Тольяттинский потрошитель признан виновным в 64 преступления, в том числе 37 сексуальных. Прозвище маньяк получил за страсть вырезать у жертв органы и уносить их с собой.

Ранее сообщалось, что Рыльков подал ходатайство о досрочном прекращении отбытия срока, так как у него выявлено тяжелое заболевание, препятствующее пребыванию в местах лишения свободы. Суд отказался удовлетворить ходатайство.