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Тольяттинский потрошитель сознался в еще двух изнасилованиях и убийствах 

Lenta.ru и ещё 5 27 минут назад
Тольяттинский потрошитель сделал новое признание
Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области
К сроку Олега Рылькова, прозванного «тольяттинским потрошителем», добавили еще 19 лет за изнасилования и убийства двух девочек. Об этом в среду, 10 июня, «Ленте.ру» рассказала официальный представитель Следственного управления Следственного комитета России (СКР) по Самарской области Елена Шкаева.
«Окончательное наказание, с учетом предыдущих приговоров, определено судом как пожизненное», — объяснила Шкаева.
Автозаводской районный суд Тольятти установил, что в августе 1994 года Рыльков обманом заманил 16-летнюю девочку в лес, где изнасиловал и убил ее. Затем в июне 1997 года маньяк изнасиловал и убил восьмилетнюю школьницу.
Чистосердечные признания в этих убийствах Рыльков написал весной 2019-го. Наказание он будет отбывать в колонии «Черный дельфин».
Тольяттинский потрошитель признан виновным в 64 преступления, в том числе 37 сексуальных. Прозвище маньяк получил за страсть вырезать у жертв органы и уносить их с собой.
Ранее сообщалось, что Рыльков подал ходатайство о досрочном прекращении отбытия срока, так как у него выявлено тяжелое заболевание, препятствующее пребыванию в местах лишения свободы. Суд отказался удовлетворить ходатайство.
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Происшествия , Криминал , Елена Шкаева , Олег Рыльков , СКР , Lenta.ru , Самарская Область
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