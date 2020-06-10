Россияне хотели взорвать рынок в Крыму

Теракт готовили пятеро россиян. Он должен был произойти на одном из рынков, но был пресечен ФСБ на стадии подготовки. Готовившие его люди были задержаны.

«Задержанные осуществляли подготовку к подрыву самодельного взрывного устройства, а также пропагандировали в сети интернет идеологию терроризма и экстремизма», — сообщили в ФСБ.

Также там рассказали, что подозреваемые поддерживали связь с представителями радикальных формирований, действующих на территории Украины.

12 мая, как сообщал «Рамблер», пресс-служба ФСБ уведомила о предотвращении теракта в городе Кимры Тверской области. Его готовил 19-летний гражданин России. Он был задержан и арестован.

У подозреваемого было изъято холодное оружие, три самодельных зажигательных устройства по типу коктейля Молотова, травматический пистолет Макарова, переделанный под боевой, и самодельные боеприпасы к нему. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Приготовление к террористическому акту».