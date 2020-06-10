Россияне хотели взорвать рынок в Крыму

Граждане России готовили террористический акт в Симферополе. Об этом, как сообщает ТАСС, рассказали в пресс-службе Федеральной службы безопасности (ФСБ) России.
Теракт готовили пятеро россиян. Он должен был произойти на одном из рынков, но был пресечен ФСБ на стадии подготовки. Готовившие его люди были задержаны.
«Задержанные осуществляли подготовку к подрыву самодельного взрывного устройства, а также пропагандировали в сети интернет идеологию терроризма и экстремизма», — сообщили в ФСБ.
Также там рассказали, что подозреваемые поддерживали связь с представителями радикальных формирований, действующих на территории Украины.
12 мая, как сообщал «Рамблер», пресс-служба ФСБ уведомила о предотвращении теракта в городе Кимры Тверской области. Его готовил 19-летний гражданин России. Он был задержан и арестован.
У подозреваемого было изъято холодное оружие, три самодельных зажигательных устройства по типу коктейля Молотова, травматический пистолет Макарова, переделанный под боевой, и самодельные боеприпасы к нему. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Приготовление к террористическому акту».