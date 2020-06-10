В России предотвратили теракт

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В пресс-релизе ведомства уточняется, что все задержанные — граждане России

Помимо подготовки взрыва, они "пропагандировали в интернете идеологию терроризма и экстремизма", добавили в спецслужбе.

У экстремистов изъяли самодельные бомбы, стрелковое и холодное оружие.

В ФСБ подчеркнули, что задержанные связаны с украинскими радикалами, воюющими в Донбассе.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела о подготовке к теракту и публичных призывах к терроризму, меру пресечения пока не избрали. Идет поиск пособников экстремистов.