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ФСБ предотвратила теракт в Симферополе 

РИА Новости и ещё 16 1 час назад
В России предотвратили теракт
Фото: РИА Новости
Федеральная служба безопасности предотвратила теракт в Симферополе, пять экстремистов готовили взрыв на одном из городских рынков.
В пресс-релизе ведомства уточняется, что все задержанные — граждане России.
Помимо подготовки взрыва, они "пропагандировали в интернете идеологию терроризма и экстремизма", добавили в спецслужбе.
У экстремистов изъяли самодельные бомбы, стрелковое и холодное оружие.
В ФСБ подчеркнули, что задержанные связаны с украинскими радикалами, воюющими в Донбассе.
Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела о подготовке к теракту и публичных призывах к терроризму, меру пресечения пока не избрали. Идет поиск пособников экстремистов.
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Происшествия , ФСБ , Симферополь
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