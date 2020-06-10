Ефремова от СИЗО мог спасти коронавирус

Ранее депутат Виталий Милонов предположил, что Ефремов может воспользоваться своими связями и высоким положением, чтобы повлиять на свидетелей или следствие. Некоторым представителям общественности домашний арест также показался легкой мерой.

На самом деле мера пресечения в виде домашнего ареста или даже подписки о невыезде довольно часто избирается в таких случаях, отмечает член адвокатской палаты Санкт-Петербурга , специализирующийся на ДТП и уголовных делах, Юрий Баринов.

«СП»: — Как складывается судебная практика по части избрания меры пресечения в отношении виновников ДТП со смертельным исходом?

— Нужно понимать, представляет ли человек опасность для общества. Если представляет, то обязательно нужно содержать его под стражей. Если он не так опасен, то допускается домашний арест или даже подписка о невыезде. Второе, на что обращает внимание суд — насколько обвиняемый склонен к побегу. Если его выловили и доставили в суд насильно, то, конечно, нужно содержать под стражей, а если он сам пришел, не прятался, не скрывался и не пытался скрыться, то зачем его держать в СИЗО . Третий момент, который нужно учитывать, насколько обвиняемый может повлиять на следствие. Есть ли у него связи или влиятельные покровители, которые могут угрожать свидетелям. В случае с Ефремовым это маловероятно, он же не какой-то криминальный авторитет. Поэтому выбор меры пресечения для Михаила Ефремова вполне справедлив. Кроме того, четвертый момент, который, безусловно, судьи учитывают, состоит в том, что в местах лишения и ограничения свободы сейчас очень распространена коронавирусная инфекция. Есть особое распоряжение по поводу содержания под стражей: содержать в СИЗО стараются только тех, кто действительно очень опасен.

«СП»: — Имеет ли значение, в каком именно состоянии опьянения находился водитель, спровоцировавший ДТП со смертельным исходом? Алкогольном, наркотическом или обоих сразу?

— Никакой разницы это не имеет. Все, что выше определенного количества промилле, считается опьянением, также есть перечень психотропных веществ и запрещенных препаратов, которые нельзя употреблять водителю. В случае их обнаружения действие квалифицируется как ч. 4 ст. 264 УК РФ.

«СП»: — Какие есть еще факторы, определяющие виновность, в случаях с ДТП со смертельным исходом?

— По большому счету Ефремов собрал все отягощающие факторы: грубо нарушил ПДД в состоянии опьянения, выехал на встречную полосу. Единственное, что могло усугубить его вину это еще большее количество пострадавших — если было бы больше двух, то квалификация была бы еще более тяжкой.

«СП»: — Техническое состояние автомобиля Ефремова может на что-то повлиять, если найдутся неисправности?

— Некоторые наши коллеги умудрялись и иногда умудряются доказать, что ДТП произошло не потому, что человек пьяный, а потому что произошла неисправность — оторвалось колесо, например. В жизни я такое видел. Но в случае с Ефремовым есть видео, где четко видно, что машина абсолютно целая без отделения от нее каких-то частей вылетела на встречную полосу. Поэтому не знаю, возможно ли здесь будет доказать техническую неисправность.

«СП»: — Какое обычно следует наказание за такого рода преступления?

— Окончательный срок решает судья, это достаточно субъективный момент. Нужно учитывать все — и заслуги перед обществом и проступок, который он, безусловно, совершил. Все это надо взвесить и тогда можно говорить о сроке. Могу сказать от себя так, любая практика, когда одновременно произошло громкое преступление и освещение в СМИ, то приговоры получаются суровыми — запросто можно получить и верхний предел. Считается, что общество следит за такими процессами, и если дать мягкое наказание, то тем самым можно поощрить других граждан на совершение подобных деяний.

«СП»: — Какой тактике защиты может придерживаться Михаил Ефремов?

— Чтобы избежать максимального наказания, Михаил Ефремов может выбрать особый порядок, который подразумевает деятельное раскаяние с возмещением вреда и полное признание вины. Тогда наказание будет не более 2/3 от максимального срока. Важно чтобы пострадавшая сторона — жена или мать погибшего — с этим согласились, а значит нужно перед ними каким-то образом вред загладить. Максимальное наказание по статье, которую вменяют Ефремов, 12 лет.