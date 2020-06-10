На Jeep Grand Cherokee актера Михаила Ефремова выписали 155 штрафов, общая сумма взысканий составляет 275 тысяч рублей. Об этом сообщает портал «Дром.ру».

По данным портала, не оплачены только 12 штрафов, выписанных с марта 2020 года. Их общая сумма составляет 41 250 рублей.

Большинство штрафов связаны с превышением скорости на 20-40 километров в час, неправильной парковкой, а также с несоблюдением разметки и знаков.

Как сообщал «Рамблер», вечером 8 июня Ефремов устроил ДТП в Москве. Его автомобиль врезался в фургон, водитель которого впоследствии погиб.

Актера задержали, медицинское освидетельствование показало, что в момент аварии он был пьян.

Против Ефремова возбудили уголовное дело по пункту «а» части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, совершенное в состоянии опьянения и повлекшее по неосторожности смерть человека). Ему грозит от пяти до 12 лет тюрьмы. Актера отправили под домашний арест на два месяца.

Позже стало известно, что московская прокуратура проверит аварии, в которые ранее попадал Ефремов, то, как сотрудники ГИБДД работали с этими ДТП и какие меры принимали в отношении актера.

СМИ писали, что два штрафа на пять тысяч рублей были выписаны на авто Ефремова в день аварии.