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Ефремову выписали 155 штрафов на сотни тысяч рублей 

Мария Иванова и ещё 5 31 минуту назад
На Jeep Grand Cherokee актера Михаила Ефремова выписали 155 штрафов, общая сумма взысканий составляет 275 тысяч рублей. Об этом сообщает портал «Дром.ру».
По данным портала, не оплачены только 12 штрафов, выписанных с марта 2020 года. Их общая сумма составляет 41 250 рублей.
Большинство штрафов связаны с превышением скорости на 20-40 километров в час, неправильной парковкой, а также с несоблюдением разметки и знаков.
Как сообщал «Рамблер», вечером 8 июня Ефремов устроил ДТП в Москве. Его автомобиль врезался в фургон, водитель которого впоследствии погиб.
Актера задержали, медицинское освидетельствование показало, что в момент аварии он был пьян.
Против Ефремова возбудили уголовное дело по пункту «а» части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, совершенное в состоянии опьянения и повлекшее по неосторожности смерть человека). Ему грозит от пяти до 12 лет тюрьмы. Актера отправили под домашний арест на два месяца.
Позже стало известно, что московская прокуратура проверит аварии, в которые ранее попадал Ефремов, то, как сотрудники ГИБДД работали с этими ДТП и какие меры принимали в отношении актера.
СМИ писали, что два штрафа на пять тысяч рублей были выписаны на авто Ефремова в день аварии.
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Происшествия , Видео , Михаил Ефремов , ГИБДД
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