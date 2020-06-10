Катастрофа в Норильске: задержаны подозреваемые

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Задержаны подозреваемые по ЧП в Норильске 

Алиса Селезнёва и ещё 22 52 минуты назад
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Фото: ТАСС
По делу о разливе дизельного топлива в Норильске задержаны директор ТЭЦ-3, главный инженер электростанции и его заместитель. Об этом сообщил сегодня Следственный комитет России.
«Рамблер» писал, что 29 мая на Норильской ТЭЦ №3 произошла разгерметизация цистерны с дизельным топливом, в результате чего разлилось более 20 тысяч тонн нефтепродуктов. В Норильске был объявлен режим ЧС, топливо попало в реку Амбарную. По оценке компании «Норникель», на работы по полному устранению последствий ЧП необходимо не менее десяти миллиардов рублей.
По данным следствия, резервуар с дизельным топливом был в аварийном состоянии, однако «в нарушение правил безопасности продолжал эксплуатироваться» с ведома директора ТЭЦ-3 АО «НТЭК» Павла Смирнова, главного инженера предприятия Алексея Степанова и заместителя главного инженера Юрия Кузнецова.
«Сегодня указанные лица задержаны по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при эксплуатации промышленных объектов лицами, ответственными за соблюдение этих правил, если это повлекло тяжкие последствия)», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что в ближайшее время им будет предъявлено обвинение и решен вопрос о заключении под стражу.
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Происшествия , Юрий Кузнецов , Алексей Степанов , Павел Смирнов , Норникель , Норильск
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