Катастрофа в Норильске: задержаны подозреваемые

По делу о разливе дизельного топлива в Норильске задержаны директор ТЭЦ-3, главный инженер электростанции и его заместитель. Об этом сообщил сегодня Следственный комитет России.
«Рамблер» писал, что 29 мая на Норильской ТЭЦ №3 произошла разгерметизация цистерны с дизельным топливом, в результате чего разлилось более 20 тысяч тонн нефтепродуктов. В Норильске был объявлен режим ЧС, топливо попало в реку Амбарную. По оценке компании «Норникель», на работы по полному устранению последствий ЧП необходимо не менее десяти миллиардов рублей.
По данным следствия, резервуар с дизельным топливом был в аварийном состоянии, однако «в нарушение правил безопасности продолжал эксплуатироваться» с ведома директора ТЭЦ-3 АО «НТЭК» Павла Смирнова, главного инженера предприятия Алексея Степанова и заместителя главного инженера Юрия Кузнецова.
«Сегодня указанные лица задержаны по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при эксплуатации промышленных объектов лицами, ответственными за соблюдение этих правил, если это повлекло тяжкие последствия)», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что в ближайшее время им будет предъявлено обвинение и решен вопрос о заключении под стражу.