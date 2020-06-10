Мать Сергея Захарова , водителя, который стал жертвой автомобильной аварии, спровоцированной актером Михаилом Ефремовым , до сих пор не знает о смерти сына, сообщает Telegram-канал Mash. Родственники опасаются, что у пенсионерки от трагической новости может стать плохо с сердцем.

Как сообщал «Рамблер», вечером 8 июня в фургон Lada, за рулем которого сидел 57-летний Сергей Захаров, на большой скорости врезался джип под управлением пьяного Михаила Ефремова. Водитель получил серьезные травмы и был госпитализирован. Утром 9 июня Захаров скончался от внутреннего кровотечения. В отношении артиста было заведено уголовное дело. В настоящий момент он находится под домашним арестом, дожидаясь результатов расследования всех обстоятельств аварии.

Журналисты Telegram-канала Mash выяснили, что матери Захарова, которая проживает в Кузьминском поселении под Рязанью, до сих пор не рассказали о смерти сына. По словам ее соседей, пенсионерка перенесла два инфаркта, поэтому трагическую весть ей сообщать опасаются.