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МВД назвало число людей в авто Ефремова в момент ДТП 

Артём Кульша 5 минут назад
Полиция уточнила наличие людей в авто Ефремова
Фото: ТАСС
Актер Михаил Ефремов в момент ДТП находился в автомобиле один. Об этом сообщает пресс-служба управления Министерства внутренних дел (МВД) России по Москве.
Позавчера, как сообщал «Рамблер», Ефремов в состоянии опьянения за рулем автомобиля «Джип Гранд Чероки» (Jeep Grand Cherokee) выехал на полосу встречного движения на Смоленской площади в Москве и столкнулся с автомобилем «Лада» (Lada).
Водитель «Лады» скончался. Ефремов не пострадал. В его отношении было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения».
Вчера актер был отправлен под домашний арест. В тот же день ряд средств массовой информации сообщил, что он мог находиться в автомобиле не один. Сегодня пресс-служба столичного управления МВД опровергла эту информацию.
«В момент происшествия виновный в ДТП водитель находился в транспортном средстве один, без пассажиров», — сообщили там, добавив, что показания очевидцев подтверждают эти сведения.
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Происшествия , Михаил Ефремов , МВД
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