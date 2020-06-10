Полиция уточнила наличие людей в авто Ефремова

Актер Михаил Ефремов в момент ДТП находился в автомобиле один. Об этом сообщает пресс-служба управления Министерства внутренних дел (МВД) России по Москве.

Позавчера, как сообщал «Рамблер», Ефремов в состоянии опьянения за рулем автомобиля «Джип Гранд Чероки» (Jeep Grand Cherokee) выехал на полосу встречного движения на Смоленской площади в Москве и столкнулся с автомобилем «Лада» (Lada).

Водитель «Лады» скончался. Ефремов не пострадал. В его отношении было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения».

Вчера актер был отправлен под домашний арест. В тот же день ряд средств массовой информации сообщил, что он мог находиться в автомобиле не один. Сегодня пресс-служба столичного управления МВД опровергла эту информацию.