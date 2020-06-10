По словам брата погибшего, женщина была подругой Сергея Захарова, он жил у нее во время работы в Москве, платил коммуналку, но близких отношений между ними не было.

Валерий Захаров также подчеркнул, что брат не пытался развестись со своей супругой и не собирался вновь жениться.

«Если кто хочет помочь, то могут перечислять деньги на мою карту, карту жены погибшего брата. А эта (…), она по закону посторонний человек», -— подчеркнул брат погибшего.

Как сообщал «Рамблер», вечером 8 июня в фургон Lada, за рулем которого был 57-летний Сергей Захаров, на большой скорости врезался джип под управлением пьяного Михаила Ефремова. Захаров получил серьезные травы и, несмотря на усилии врачей, скончался в больнице.