Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

У погибшего в ДТП с Ефремовым обнаружилась вторая жена 

Алиса Селезнёва 30 минут назад
Москвичка объявила себя женой Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, и организовала сбор средств. Однако родственники заявили, что у Захарова была только одна жена, сообщает РЕН ТВ.
По словам брата погибшего, женщина была подругой Сергея Захарова, он жил у нее во время работы в Москве, платил коммуналку, но близких отношений между ними не было.
Валерий Захаров также подчеркнул, что брат не пытался развестись со своей супругой и не собирался вновь жениться.
«Если кто хочет помочь, то могут перечислять деньги на мою карту, карту жены погибшего брата. А эта (…), она по закону посторонний человек», -— подчеркнул брат погибшего.
Как сообщал «Рамблер», вечером 8 июня в фургон Lada, за рулем которого был 57-летний Сергей Захаров, на большой скорости врезался джип под управлением пьяного Михаила Ефремова. Захаров получил серьезные травы и, несмотря на усилии врачей, скончался в больнице.
Комментарии 143
Происшествия , Видео , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , Валерий Захаров , РЕН ТВ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стриженова вышла замуж и намекнула на пополнение
Стриженова вышла замуж и намекнула на пополнение
Жена Ефремова рассказала о страшных собутыльниках актера
Жена Ефремова рассказала о страшных собутыльниках актера
Охлобыстин высказался о пьяном ДТП с Ефремовым
Охлобыстин высказался о пьяном ДТП с Ефремовым
Очевидец рассказал о пассажире в машине Ефремова
Очевидец рассказал о пассажире в машине Ефремова
Дочери Ефремова пожелали «гореть в огне»
Дочери Ефремова пожелали «гореть в огне»
Видео
Опубликовано видео с места обрушения жилого дома в Одессе
00:19
Опубликовано видео с места обрушения жилого дома в Одессе
Происшествия В мире
Опубликовано видео сильнейшего ливня с градом в Петербурге
00:42
Опубликовано видео сильнейшего ливня с градом в Петербурге
Общество Погода
ФСБ ликвидировала подпольную оружейную мастерскую
00:26
ФСБ ликвидировала подпольную оружейную мастерскую
Происшествия
Мужчина лег в чашу Вечного огня и попал на видео
00:45
Мужчина лег в чашу Вечного огня и попал на видео
Происшествия
Реакция на отмену самоизоляции попала на видео
01:35
Реакция на отмену самоизоляции попала на видео
Общество
Опубликовано видео воздушной дозаправки Ту-160
01:28
Опубликовано видео воздушной дозаправки Ту-160
Армия
Появилось видео реакции иностранцев на храм ВС РФ
02:37
Появилось видео реакции иностранцев на храм ВС РФ
В мире
Опубликовано видео опроса Михаила Ефремова
02:29
Опубликовано видео опроса Михаила Ефремова
Происшествия
Опубликовано видео работы «Панциря» в Ливии изнутри
02:19
Опубликовано видео работы «Панциря» в Ливии изнутри
Драка россиянина с пассажиром автобуса без маски попала на видео
00:46
Драка россиянина с пассажиром автобуса без маски попала на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение