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Осужденный за госизмену бывший сотрудник ГРУ раскрыл детали ареста 

Lenta.ru 59 минут назад
Экс-сотрудник ГРУ раскрыл детали ареста за госизмену
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Бывший сотрудник Главного разведывательного управления Геннадий Кравцов, отбывший шестилетний срок по делу о госизмене, раскрыл детали своего дела. Об этом он рассказал принадлежащему Григорию Березкину РБК.
Он рассказал, что после того, как на гражданской работе у него возникли неурядицы, Кравцов подумывал о возвращении на службу.
«Но увидел, что это все загибается, и задумался, кому же еще нужны мои наработки, за которые мне родина ни копейки не заплатила», — сказал он.
В итоге инженер выбрал Швецию, поскольку она «не враг, не член НАТО».
«Посмотрел, чем они занимаются, увидел корабль Orion, такого же назначения примерно, что и наш космический аппарат «Целина-2», и написал разработчикам этого корабля, что имею опыт разработки программного обеспечения. Они ответили отказом, и я на этом успокоился», — рассказал он.
Кравцов подчеркнул, что ни одного слова о намерениях продать гостайну в его переписке не было.
Бывшего сотрудника Главного разведывательного управления (ГРУ) Геннадия Кравцова, осужденного за госизмену, 26 мая выпустили на свободу из мордовской колонии. Его приговорили к 14 годам лишения свободы в сентябре 2015 года. Мосгорсуд признал его виновным по статье 275 УК РФ («Государственная измена»). Позже Верховный суд России смягчил наказание Кравцову, сократив срок до шести лет.
Уголовное дело против него было возбуждено в связи с тем, что он пытался трудоустроиться в шведскую компанию. Отправка резюме была квалифицирована как госизмена. Кравцов, в свою очередь, отрицал вину, а его защита указывала, что он не получил никакого вознаграждения.
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Происшествия , Григорий Березкин , Геннадий Кравцов , ГРУ , Мосгорсуд , ФСИН , НАТО
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