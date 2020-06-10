Число заболевших в России падает 

За последние сутки число пациентов с коронавирусом в России выросло на 8 404, до 493 657 человек в 85 регионах. Об этом сообщает Telegram-канал оперативного штаба Москвы.

Накануне был зафиксирован прирост в 8 595 человек, за день до этого — 8 985, еще днем ранее — 8 984.

У 34,8 процента новых пациентов нет симптомов заболевания.

За последние сутки еще 10 386 человек выписались после выздоровления, 216 пациентов с коронавирусом умерли. За все время наблюдения от коронавируса в России излечились 252 783 пациента, 6 358 человек скончались.

Новые случаи зарегистрировали в 83 регионах. Топ-10 по приросту выглядит так: Москва (1195), Московская область (735), Санкт-Петербург (313), Нижегородская область (304), Свердловская область (284), Воронежская область (242), Ханты-Мансийский АО (197), Ростовская область (192), Иркутская область (182), Красноярский край (174).

За ними следуют: Челябинская область (135), Смоленская область (132), Архангельская область (132), Пензенская область (126), Саратовская область (117), Волгоградская область (116), Самарская область (113), Новосибирская область (106), Тульская область (103), Ивановская область (101).

Менее 100 пациентов прибавилось в следующих регионах: Дагестан (98), Пермский край (93), Ульяновская область (91), Брянская область (90), Орловская область (89), Ставропольский край (85), Тверская область (83), Краснодарский край (81), Астраханская область (81), Башкирия (81), Чувашия (79), Бурятия (79), Тыва (79), Омская область (79), Карачаево-Черкессия (78), Кабардино-Балкария (77), Белгородская область (73), Хабаровский край (72), Курская область (71), Калужская область (70), Забайкальский край (70).

Менее 70 новых случаев: Тамбовская область (67), Коми (67), Якутия (67), Алтайский край (66), Рязанская область (64), Мордовия (64), Ярославская область (63), Липецкая область (61), Псковская область (60), Кировская область (60), Оренбургская область (60), Владимирская область (55), Ленинградская область (55), Татарстан (55), Ямало-Ненецкий АО (54), Приморский край (52), Кемеровская область (48), Томская область (48), Калининградская область (46), Новгородская область (44), Республика Адыгея (43), Марий Эл (42), Камчатский край (41).

Менее 40: Ингушетия (39), Северная Осетия (39), Амурская область (39), Сахалинская область (34), Тюменская область (32), Мурманская область (26), Хакасия (26), Костромская область (24), Удмуртия (24), Калмыкия (23), Вологодская область (22), Карелия (20), Чечня (16), Курганская область (16), Республика Алтай (14), Магаданская область (11), Крым (11), Еврейская АО (6), Чукотский АО (2).

Как сообщал «Рамблер», к 10 июня в России провели более 13,5 миллиона тестов на коронавирус, 290,6 тысячи из них — за последние сутки.