Опубликовано видео опроса Ефремова 

На кадрах артист, отвечая на вопрос о своем самочувствии, заявил, что он "ни в каком" состоянии и не может говорить.

"Автоавария чудовищная произошла, поэтому я в шоке", — ответил Ефремов на вопрос, помнит ли он, что произошло.

При этом артист сказал, что "вероятно" был пьян, однако не смог вспомнить, сколько выпил и где.

Также Ефремов вновь заявил, что признает себя виновным в инциденте.

"Да, конечно, куда я денусь?" — заявил он.

В понедельник вечером у дома № 3 на Смоленской площади Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль ВАЗ. Полиция задержала актера, экспертиза показала, что он был пьян. Позднее стало известно, что пострадавший в ДТП водитель фургона ВАЗ скончался в больнице.

Против Ефремова возбудили уголовное дело, ему грозит до 12 лет лишения свободы. Артиста поместили под домашний арест до 9 августа. В ходе судебного заседания он согласился с предъявленным обвинением. Расследование взяла на контроль столичная прокуратура.