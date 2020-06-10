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«Трезвым ни разу не видел»: нарколог Минздрава о Ефремове 

Павел Тиунов и ещё 6 29 минут назад
Главный нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн в эфире Первого канала заявил, что ни разу не видел актера Михаила Ефремова трезвым, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК. В качестве одной из причин постоянного пьянства артиста, эксперт указал на равнодушие его семьи, которой давно следовало обратиться за помощью.
Вечером 8 июня, как сообщал «Рамблер», Михаил Ефремов спровоцировал серьезную автомобильную аварию, в результате которой погиб человек. Было установлено, что в момент совершения ДТП актер находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Позже эксперты также выявили в крови заслуженного артиста РФ остаточные следы наркотиков.
Главный нарколог Министерства здравоохранения РФ Евгений Брюн, обсуждая зависимость Ефремова от спиртного, заявил, что встречал актера только тогда, когда тот был в нетрезвом виде.
«Я несколько раз видел Михаила Ефремова в разных ситуациях, и трезвым я его ни разу не видел, просто ни разу», — отметил специалист.
Он подчеркнул, что косвенно в пьянстве артиста виновата его семья, поскольку проблему алкоголизма актера необходимо было решать раньше. Брюн заявил, что если бы у родных Ефремова было бы желание, они бы обратились к специалистам, которые могли им «что-то подсказать».
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Происшествия , Видео , Общество , Григорий Березкин , Михаил Ефремов , Евгений Брюн , Минздрав РФ , Первый канал
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