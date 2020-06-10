Вечером 8 июня, как сообщал «Рамблер», Михаил Ефремов спровоцировал серьезную автомобильную аварию, в результате которой погиб человек. Было установлено, что в момент совершения ДТП актер находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Позже эксперты также выявили в крови заслуженного артиста РФ остаточные следы наркотиков.

Главный нарколог Министерства здравоохранения РФ Евгений Брюн, обсуждая зависимость Ефремова от спиртного, заявил, что встречал актера только тогда, когда тот был в нетрезвом виде.

«Я несколько раз видел Михаила Ефремова в разных ситуациях, и трезвым я его ни разу не видел, просто ни разу», — отметил специалист.

Он подчеркнул, что косвенно в пьянстве артиста виновата его семья, поскольку проблему алкоголизма актера необходимо было решать раньше. Брюн заявил, что если бы у родных Ефремова было бы желание, они бы обратились к специалистам, которые могли им «что-то подсказать».