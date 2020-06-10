Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Стали известны условия домашнего ареста Ефремова 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 10 31 минуту назад
Актеру Михаилу Ефремову запрещено покидать дом, пользоваться телефоном и интернетом, он должен носить электронный браслет, сообщают информационные агентства.
Как следует из постановления суда, Ефремову нельзя «покидать место жительства, отправлять корреспонденцию, общаться со СМИ, пользоваться любыми средствами связи и интернетом». Звонки разрешены для вызова врача или представителей правоохранительных органов. При этом Ефремов должен уведомлять органы следствия.
Кроме того, ему разрешено общаться только с «близкими родственниками, адвокатами, следователями и работниками органов ФСИН», передает ТАСС.
В случае нарушения условий меру пресечения могут изменить на арест.
В пресс-службе УФСИН по Москве сообщили, что «к нему будут применены технические средства контроля», то есть на актера наденут электронный браслет.
Видео дня. Чем вышка 5G напугала жителей Челябинска
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Гражданин поэт намотал народ на колеса Гражданин поэт намотал народ на колеса Перед ДТП с Ефремовым в семье погибшего курьера произошла трагедия Перед ДТП с Ефремовым в семье погибшего курьера произошла трагедия В Совбезе назвали причины обрушения моста под Мурманском В Совбезе назвали причины обрушения моста под Мурманском
Происшествия , Видео , Михаил Ефремов , МВД , ФСИН , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Охлобыстин высказался о пьяном ДТП с Ефремовым
Охлобыстин высказался о пьяном ДТП с Ефремовым
Михалков отреагировал на ДТП с Ефремовым
Михалков отреагировал на ДТП с Ефремовым
«Будь ты проклят, сволочь». Губерниев о Ефремове после ДТП
«Будь ты проклят, сволочь». Губерниев о Ефремове после ДТП
Жена Ефремова рассказала о страшных собутыльниках актера
Жена Ефремова рассказала о страшных собутыльниках актера
Юрист прокомментировала дело Ефремова
Юрист прокомментировала дело Ефремова
Видео
Опубликовано видео работы «Панциря» в Ливии изнутри
02:19
Опубликовано видео работы «Панциря» в Ливии изнутри
Драка россиянина с пассажиром автобуса без маски попала на видео
00:46
Драка россиянина с пассажиром автобуса без маски попала на видео
Миллиарды комаров атаковали российский регион и попали на видео
01:22
Миллиарды комаров атаковали российский регион и попали на видео
Опубликовано видео подготовки Индии к военному конфликту с Китаем
02:16
Опубликовано видео подготовки Индии к военному конфликту с Китаем
Опубликовано видео с напившимся перед смертельным ДТП Ефремовым
00:15
Опубликовано видео с напившимся перед смертельным ДТП Ефремовым
Опубликовано видео приезда полиции к Михаилу Ефремову
00:14
Опубликовано видео приезда полиции к Михаилу Ефремову
Происшествия
Опубликовано видео конфликта полицейского и паралимпийки Савченко
00:44
Опубликовано видео конфликта полицейского и паралимпийки Савченко
Происшествия
Ефремова арестовали
00:19
Ефремова арестовали
Происшествия
Появилось видео плачущего в клетке Ефремова
00:10
Появилось видео плачущего в клетке Ефремова
Происшествия Криминал
Российские предприниматели попросили Путина о помощи
00:16
Российские предприниматели попросили Путина о помощи
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение