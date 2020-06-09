Ефремова арестовали

«Суд постановил избрать в отношении Ефремова меру пресечения в виде домашнего ареста до 9 августа», — огласил решение судья.

Адвокат актера просила отпустить его под подписку о невыезде и заявила, что актер «является достоянием России».

В ходе заседания актер признал свою вину в ДТП, в результате которого погиб человек. Супруга погибшего Сергея Захарова заявила, что не пойдёт на мировую. По ее мнению, Ефремов должен сидеть в тюрьме.

Как сообщал «Рамблер», накануне вечером Михаил Ефремов стал виновником ДТП на Садовом кольце в Москве. Актер выехал на встречную полосу и столкнулся лоб в лоб с автомобилем Lada, за рулем которого находился 58-летний Сергей Захаров. В результате ДТП Захаров получил травмы, не совместимые с жизнью.

В отношении Ефремова заведено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения и повлекшее по неосторожности смерть человека (часть 4 статьи 264 УК РФ). Наказание по этой статье составляет от пяти до 12 лет лишения свободы.