Ефремова арестовали

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Ефремова взяли под домашний арест 

Вероника Полынина 18 минут назад
Таганский суд Москвы отправил Михаила Ефремова под домашний арест на два месяца, передает «Интерфакс».
«Суд постановил избрать в отношении Ефремова меру пресечения в виде домашнего ареста до 9 августа», — огласил решение судья.
Адвокат актера просила отпустить его под подписку о невыезде и заявила, что актер «является достоянием России».
В ходе заседания актер признал свою вину в ДТП, в результате которого погиб человек. Супруга погибшего Сергея Захарова заявила, что не пойдёт на мировую. По ее мнению, Ефремов должен сидеть в тюрьме.
Появилось видео плачущего в клетке Ефремова
Как сообщал «Рамблер», накануне вечером Михаил Ефремов стал виновником ДТП на Садовом кольце в Москве. Актер выехал на встречную полосу и столкнулся лоб в лоб с автомобилем Lada, за рулем которого находился 58-летний Сергей Захаров. В результате ДТП Захаров получил травмы, не совместимые с жизнью.
В отношении Ефремова заведено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения и повлекшее по неосторожности смерть человека (часть 4 статьи 264 УК РФ). Наказание по этой статье составляет от пяти до 12 лет лишения свободы.
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Происшествия , Видео , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , Интерфакс , Москва
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