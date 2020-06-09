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Появилось видео плачущего в клетке Ефремова 

Вероника Полынина и ещё 1 9 минут назад
Михаил Ефремов заплакал в зале суда во время рассмотрения ходатайства следствия об избрании ему меры пресечения.
На видео, опубликованной пресс-службой Таганского суда, видно, как актер сидит за металлическим ограждением и плачет. На вопрос, признает ли он свою вину, Ефремов закивал головой. Артист заявил, что согласен на домашний арест, о котором ходатайствует следствие, и назвал произошедшее ДТП чудовищным.
«Это все, конечно, чудовищно произошло», — приводит РИА «Новости» слова Ефремова.
Как сообщал «Рамблер», в понедельник вечером Михаил Ефремов стал виновником ДТП на Садовом кольце в Москве. Актер выехал на встречную полосу и столкнулся лоб в лоб с автомобилем ВАЗ, за рулем которого находился 58-летний Сергей Захаров. В результате ДТП Захаров получил травмы, не совместимые с жизнью.
Ефремов официально задержан
В отношении Ефремова заведено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения и повлекшее по неосторожности смерть человека. Наказание по ней составляет от пяти до 12 лет лишения свободы.
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Происшествия , Видео , Криминал , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , РИА Новости
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