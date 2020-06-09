Раскрыта возможная мера для Ефремова 

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«В суд поступило ходатайство об избрании в отношении Ефремова меры пресечения в виде домашнего ареста», — заявили в суде.

Сейчас актер находится в суде на рассмотрении ходатайства.

Как сообщал «Рамблер», в понедельник вечером Михаил Ефремов стал виновником ДТП на Садовом кольце в Москве. Актер выехал на встречную полосу и столкнулся лоб в лоб с автомобилем ВАЗ, за рулем которого находился 58-летний Сергей Захаров . В результате ДТП Захаров получил травмы, не совместимые с жизнью.

В отношении Ефремова заведено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения и повлекшее по неосторожности смерть человека. Наказание по ней составляет от пяти до 12 лет лишения свободы.