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Раскрыта возможная мера для Ефремова 

Вероника Полынина 24 минуты назад
Следствие просит суд избрать меру пресечения для Михаила Ефремова в виде домашнего ареста, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Таганского суда столицы.
«В суд поступило ходатайство об избрании в отношении Ефремова меры пресечения в виде домашнего ареста», — заявили в суде.
Сейчас актер находится в суде на рассмотрении ходатайства.
Как сообщал «Рамблер», в понедельник вечером Михаил Ефремов стал виновником ДТП на Садовом кольце в Москве. Актер выехал на встречную полосу и столкнулся лоб в лоб с автомобилем ВАЗ, за рулем которого находился 58-летний Сергей Захаров. В результате ДТП Захаров получил травмы, не совместимые с жизнью.
Ефремов официально задержан
В отношении Ефремова заведено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения и повлекшее по неосторожности смерть человека. Наказание по ней составляет от пяти до 12 лет лишения свободы.
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Происшествия , Видео , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , Интерфакс
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