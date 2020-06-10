По предварительным данным, причиной разлива нефтепродуктов в Норильске стала просадка бетонной площадки под резервуаром. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Росприроднадзор.

В конце мая текущего года в ТЭЦ N3 в Норильске произошла разгерметизация резервуара с топливом, в результате чего нефтепродукты попали в реку Амбарная. Площадь разлива составила более 180 тыс. кв. м.