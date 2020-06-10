Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Названа причина разлива нефтепродуктов в Норильске 

Газета.Ru и ещё 7 1 час назад
По предварительным данным, причиной разлива нефтепродуктов в Норильске стала просадка бетонной площадки под резервуаром. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Росприроднадзор.
Ранее сообщалось, что Директор ТЭЦ-3 АО в Норильске Павел Смирнов, главный инженер Алексей Степанов и его заместитель Юрий Кузнецов задержаны в рамках дела о разливе топлива в Норильске.
В конце мая текущего года в ТЭЦ N3 в Норильске произошла разгерметизация резервуара с топливом, в результате чего нефтепродукты попали в реку Амбарная. Площадь разлива составила более 180 тыс. кв. м.
Газета.Ru: последние новости
Михаил Ефремов получил 50 штрафов за нарушения ПДД за год Михаил Ефремов получил 50 штрафов за нарушения ПДД за год У погибшего в ДТП с Ефремовым мужчины нашлась вторая жена У погибшего в ДТП с Ефремовым мужчины нашлась вторая жена Руководство ТЭЦ-3 в Норильске задержали по делу о разливе топлива Руководство ТЭЦ-3 в Норильске задержали по делу о разливе топлива
Происшествия , Видео , Юрий Кузнецов , Алексей Степанов , Павел Смирнов , Норильск
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москва пригласила Нетаньяху на парад Победы
Москва пригласила Нетаньяху на парад Победы
В столице открылся сезон фонтанов
В столице открылся сезон фонтанов
Уволенная из-за коронавируса москвичка совершила суицид
Уволенная из-за коронавируса москвичка совершила суицид
Звезду хита Murder on the Dancefloor госпитализировали
Звезду хита Murder on the Dancefloor госпитализировали
Меры по поддержке ветеранов возобновляют в Москве
Меры по поддержке ветеранов возобновляют в Москве
Видео
Задержание россиянок в бикини полицейскими попало на видео
05:48
Задержание россиянок в бикини полицейскими попало на видео
Происшествия
Опубликовано видео задержания вора в законе Васи Бандита
00:56
Опубликовано видео задержания вора в законе Васи Бандита
Происшествия Криминал
Опубликовано видео с места обрушения жилого дома в Одессе
00:19
Опубликовано видео с места обрушения жилого дома в Одессе
Происшествия В мире
Опубликовано видео сильнейшего ливня с градом в Петербурге
00:42
Опубликовано видео сильнейшего ливня с градом в Петербурге
Общество Погода
ФСБ ликвидировала подпольную оружейную мастерскую
00:26
ФСБ ликвидировала подпольную оружейную мастерскую
Происшествия
Мужчина лег в чашу Вечного огня и попал на видео
00:45
Мужчина лег в чашу Вечного огня и попал на видео
Происшествия
Реакция на отмену самоизоляции попала на видео
01:35
Реакция на отмену самоизоляции попала на видео
Общество
Опубликовано видео воздушной дозаправки Ту-160
01:28
Опубликовано видео воздушной дозаправки Ту-160
Армия
Появилось видео реакции иностранцев на храм ВС РФ
02:37
Появилось видео реакции иностранцев на храм ВС РФ
В мире
Опубликовано видео опроса Михаила Ефремова
02:29
Опубликовано видео опроса Михаила Ефремова
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение