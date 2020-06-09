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Наличие наркотиков в крови Ефремова объяснили 

Вероника Полынина 4 минуты назад
Обнаруженные в крови актера Михаила Ефремова следы наркотиков являются остаточными. Об этом заявил РИА «Новости» источник в правоохранительных органах.
Ефремов официально задержан
Собеседник отметил, что в крови актера были найдены следы наркотических средств, которые он употреблял ранее. На ДТП они не повлияли.
«На конечном результате, на этом ДТП, это вряд ли отразилось», — сказал он.
Ранее «Рамблер» сообщал, что медицинское освидетельствование Михаила Ефремова после ДТП с летальным исходом показало наличие в его крови алкоголя и наркотиков, в том числе, кокаина и каннабиоидов. СМИ выяснили, что перед аварией актер находился в пабе.
Происшествия , Видео , Михаил Ефремов , МВД , РИА Новости
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