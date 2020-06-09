В крови Ефремова обнаружили наркотики 

В крови Михаила Ефремова обнаружены наркотики. Об этом сообщает телеграм-канал 112 со ссылкой на результаты медицинского освидетельствования актера.

В акте медосвидетельствования указано, что в крови Ефремова помимо алкоголя были также обнаружены следы наркотических веществ, в том числе кокаина и каннабиоидов.

Напомним, в настоящий момент Ефремова допрашивают в полиции, решается вопрос об аресте актера.

Как сообщал «Рамблер», в понедельник вечером Михаил Ефремов стал виновником ДТП на Садовом кольце в Москве. Актер выехал на встречную полосу и столкнулся лоб в лоб с автомобилем ВАЗ, за рулем которого находился 58-летний Сергей Захаров . В результате ДТП Захаров получил травмы, не совместимые с жизнью.

В отношении Ефремова заведено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения и повлекшее по неосторожности смерть человека. Наказание по ней составляет от пяти до 12 лет лишения свободы.