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Ефремова допросят по еще одному делу 

Вероника Полынина и ещё 27 13 минут назад
Ефремова допросят по еще одному делу
Фото: ТАСС
Михаила Ефремова привезли на допрос по делу о сбыте ему наркотиков, передает ТАСС со ссылкой на столичный главк МВД.
В ГУ МВД сообщили, что с Ефремовым будут проведены следственные действия по уголовному делу о ДТП. Также он будет допрошен по делу о сбыте ему наркотиков, после чего будет решен вопрос о его процессуальном статусе по данному делу.
Ефремов вышел в Сеть
Как сообщал «Рамблер», ранее в рамках расследования обстоятельств ДТП с участием Михаила Ефремова следствие возбудило еще одно уголовное дело — о сбыте наркотиков. Результаты медицинского освидетельствования актера после аварии показали, что он находился в состоянии не только алкогольного, но и наркотического опьянения.
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Происшествия , Криминал , Михаил Ефремов , МВД , ИТАР-ТАСС
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