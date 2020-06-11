Ефремова допросят по еще одному делу 

В ГУ МВД сообщили, что с Ефремовым будут проведены следственные действия по уголовному делу о ДТП. Также он будет допрошен по делу о сбыте ему наркотиков, после чего будет решен вопрос о его процессуальном статусе по данному делу.

Как сообщал «Рамблер», ранее в рамках расследования обстоятельств ДТП с участием Михаила Ефремова следствие возбудило еще одно уголовное дело — о сбыте наркотиков. Результаты медицинского освидетельствования актера после аварии показали, что он находился в состоянии не только алкогольного, но и наркотического опьянения.