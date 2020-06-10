Насиловала черенком: россиянка держала в страхе все село

22-летняя жительница деревни Михайловка Омской области обвиняется в убийстве двух односельчан. По данным СК, первой жертвой стал 37-летний собутыльник, которого она избила и изнасиловала черенком лопаты. Когда тот умер, она выбросила его тело на дорогу. Затем спустя два месяца девушка напала на 31-летнего знакомого — она нанесла ему множество ударов руками и ногами. От полученных травм он скончался.

В Омской области 22-летняя местная жительница пойдет под суд за двойное убийство односельчан. Об этом сообщили в управлении регионального Следственного комитета.

По данным ведомства, первая трагедия произошла в деревне Михайловка 20 августа 2020 года. В тот день девушка выпивала в компании друзей, после чего она поссорилась с 37-летним мужчиной — он был в состоянии крайнего алкогольного опьянения и отказывался уходить.

Разозлившись, злоумышленница избила его, а затем изнасиловала черенком лопаты. От полученных травм жертва скончалась на месте происшествия. Омичка, чтобы скрыть следы преступления, вытащила за ограду его тело и бросила на улице.

16 октября 2019 года произошло еще одно убийство. Девушка, выпивая в компании знакомых, поссорилась с 31-летним мужчиной, который грубо отозвался об ее отце. Когда собеседник прилег на диван, чтобы отдохнуть, она прыгнула на него и нанесла множество ударов руками и ногами, причинив телесные повреждения, от которых тот на следующий день скончался.

«Когда она расправлялась с ним, мы с сестрой просили не трогать его. Но вступиться побоялись, потому что она очень сильная. Он еще сутки пролежал в доме. Мы «скорую» не стали вызывать, думали, оклемается. А он наутро перестал дышать», — рассказывала газете «КП» свидетельница убийства.

После случившегося девушка была задержана. В ходе следствия выяснилось, что она также причастна к убийству мужчины, совершенному в августе.

«Обвиняемая сначала призналась в обоих убийствах, потом отказалась от показаний. Она выдвигала несколько версий: что первый мужчина погиб после того, как его сбила на дороге машина, а второй — от почечной недостаточности, которая у него якобы была», — пояснял «КП» следователь Иван Любый.

В связи с этим были проведены четыре комиссионные судебно-медицинские экспертизы по установлению причин смерти потерпевших.

Примечательно, что после убийства девушка сделала фото жертвы и выслала друзьям с подписью: «Посмотрите, вот маньяк». Хотя психиатры признали ее вменяемой, выяснилось, что у злоумышленницы есть необычное хобби — рисовать людей с отрубленными частями тела.

Следственным комитетом по Омской области было возбуждено уголовное дело по статьям «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего» и «Насильственные действия сексуального характера». В настоящее время уголовное дело направлено в Саргатский районный суд для рассмотрения по существу.

Между тем, как рассказали односельчане kp.ru, омичку бросила мать, когда ей было 15 лет. Женщина устала терпеть взрывной характер супруга — он гонялся за ней по деревне с винтовкой и несколько раз запирал в подвале.

Известно, что мужчина имел ферму в Михайловке. Многие соседи работали у него, помогали управляться со скотом и на огороде. Знакомые рассказывают, что семья держала в страхе всю деревню.

«Она хоть и маленькая ростом, но крепкая, занималась боксом и волейболом — удар поставленный. Она окончила техникум в городе, потом вернулась домой помогать отцу. Она нигде не работала. Занималась выбиванием долгов. К ней мог обратиться, например, одноклассник и попросить решить проблему. Она приходила к должнику и забирала деньги», — рассказала соседка девушки.

Между тем 5 июня 2020 года в Саратове в квартире дома на улице Осипова нашли тело 54-летнего мужчины. Экспертиза показала, что пострадавший умер из-за тупой травмы головы с переломом костей свода черепа и кровоизлиянием в мозг.

В СК сообщили, что задержанная по подозрению супруга умершего дала признательные показания. В ходе допросов 51-летняя женщина заявила, что они выпивали, после чего она сделала мужу замечание о нечистоплотности и потребовала, чтобы тот убрал за собой. В ответ мужчина обматерил жену и заявил, что ничего не намерен убирать.

Затем, когда он направился из кухни в комнату, обидевшаяся саратовчанка догнала его и толкнула в спину, от чего он упал на пол. Мужчина продолжал оскорблять женщину — тогда она взяла на кухне молоток, вернулась в комнату и нанесла удар по затылку. После этого злоумышленница легла спать. Утром она нашла труп мужа. Приехавшая «скорая» констатировала его смерть.

Саратовчанку арестовали — ей предъявили обвинение в непреднамеренном убийстве.