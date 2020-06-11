Некоторое время назад мужчина поссорился с соседями. Те сообщили об этом в полицию. На вызов приехали сотрудники Росгвардии. Они завели мужчину в помещение, не зная, что там установлена и работает скрытая камера.

«Слышь, * (черт возьми. — Прим. ред.)! Щенок, * (черт возьми. — Прим. ред.)! Ты что, *** (черт возьми. — Прим. ред.), а? В тюрьму хочешь? В тюрьму хочешь? Сейчас тебе наркоту подкинут и поедешь в тюрьму, на зону, понял? На пять лет! Хочешь? Просто так! Просто!» — кричит на видео один из росгвардейцев, тогда как второй призывает его пробить мужчину по базе.

По информации «Базы», недавно мужчина, которому угрожал сотрудник Росгвардии, опубликовал эту видеозапись в интернете, после чего к нему пришли несколько человек в гражданской одежде и посоветовали удалить ролик.

В апреле, как сообщал «Рамблер», полковник Росгвардии был заподозрен в вымогательстве у бизнесмена 20 миллионов рублей и задержан в Московской области.